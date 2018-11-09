أكاديمية درعة تافيلالت تعتمد توقيتا مدرسيا جديدا

ياسين أوشن

بعد الجدل الذي أثاره الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي عقب مجلس حكومي استثنائي، وما خلفه هذا القرار من حركات احتجاجية في صفوف التلميذات والتلاميذ بعد العودة من العطلة البينية رفضا له؛ خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، ببلاغ تؤكد فيه أنه سيتم الاحتفاظ بنفس صيغ التوقيت المعتمدة حاليا مع إزاحتها بساعة واحدة ابتداء من الجمعة 9 نونبر من السنة الجارية.

ويؤكد البلاغ عينه، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه بخصوص السلك الابتدائي، فإنه "ستعتمد نفس الصيغ المعمول بها حاليا مع إزاحة أوقات الدخول والخروج بساعة واحدة"، في حين أن الفترة الصباحية ستكون من 09.00 إلى 13.00، والفترة المسائية من 15.00 إلى 19.00.

وأردفت أكاديمية درعة، أنه "تعطى الصلاحية لمجالس تدبير المؤسسات التعليمية، من أجل اعتماد التوقيت الشتوي كما جرت العادة في الحصص المسائية، مراعاة للخصوصيات المجالية، وذلك بعد مصادقة المديريات الإقليمية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيت الدراسي جاء، حسب البلاغ، "بناء على مخرجات اللقاء الجهوي التواصلي المنعقد بتاريخ 08 نونبر 2018 مع كل من ممثلي الجمعيات المهنية وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، علاوة على ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، ناهيك عن ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي" وغيرهم من الفاعلين في قطاع التربية والتعليم بالجهة...