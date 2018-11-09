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تلاميذ بالقصر الكبير يحتجون ضد التوقيت الصيفي
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:35
على غرار عدد من المدن المغربية، خرج عدد من تلاميذ الثانوية التأهيلية المنصور الذهبي بالقصر الكبير، اليوم، للاحتجاج على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مطالبين بالتراجع عن القرار الذي اتخذته الحكومة.
وقد ردد المحتجون شعارات غاضبة أمام أعين السلطات المحلية والأمنية التي ظلت تراقب الوضع عن كثب، معتبرين القرار بغير المناسب، مطالبين بـ"إسقاط القرار الخطير".
وقاطع المتمدرسون بالثانوية التأهيلية المنصور الذهبي الدروس بشكل جماعي، معلنين استمرار الاحتجاج والتعبير عن الغضب إلى غاية الاستجابة لمطلب التراجع.