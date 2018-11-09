الأمن ينفي اقتحام مؤسسة تعليمية بمدينة بني ملال

هسبريس من الرباط

نفت ولاية أمن بني ملال نفيا قاطعا "الادعاءات والمزاعم التي تتحدث عن اقتحام عناصر للأمن الوطني لمؤسسة تعليمية بمدينة بني ملال وملاحقة التلاميذ وإرغامهم على ولوج فصول الدراسة".

وقالت ولاية أمن بني ملال، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن عناصر القوة العمومية لم تدخل نهائيا إلى باحة المؤسسة التعليمية المذكورة، ولم تباشر أي عمل من الأعمال النظامية بداخلها، وإنما اقتصر تدخلها على تأمين محيط المؤسسة التعليمية والحيلولة دون وقوع اضطرابات قد تمس بالأمن والنظام العامين.

وأعربت مصالح الأمن الوطني عن أنها حريصة على تطبيق القانون والتقيد بالمهام المنوطة بعناصر القوة العمومية، المتمثلة في صون الأمن والنظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، رافضة في المقابل جميع عبارات القذف والتجريح المستخدمة في حق موظفي الشرطة والتي نشرتها منابر إعلامية، نقلا عن أطر تعليمية.