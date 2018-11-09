جمعية تنتقد منع "مهرجان الهجرة" بمدينة طنجة

هسبريس - وائل بورشاشن

استنكرت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب (Gadem) منع مهرجانها حول الهجرة (Migrant’scène) بمدينة طنجة، ووصفته بالمنع غير القانوني.

وتحدّثت المجموعة عن إخبار قائد المنطقة الإدارية الرابعة شركاء "غاديم" بمنع المهرجان، وتعبيره عن عدم تسامحه مع ما أسماه بتحركات "جمعية يسارية قادمة من الرباط تواجه الحكومة"، ووصفت هذه "الدوافع الخاطئة" بكونها لا تبرّر بأي حال من الأحوال منع الأنشطة الثقافية للمجموعة التي تمارسها بانتظام، في احترام دائم لإجراءات الإبلاغ المعتادة.

وذكرت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب أنها تنظم هذا المهرجان منذ سنة 2010 بشراكة مع جمعية "Dabateatr" بالرباط، وأنه كان من المقرّر أن تمتد نسخته التاسعة من 5 إلى 10 من شهر نونبر الجاري لأول مرة بمدينة طنجة.

وتقول المجموعة إن السلطات منعت المهرجان، حسب ما صرّح به القائد للشركاء المنظمين، دون الإدلاء بأي وثيقة مكتوبة أو تصريح شفوي للمجموعة حول المنع؛ وهو ما استنكرته لكونه "انتهاكا غير مسؤول لحرية التعبير والإبداع الفني".

وذكرت المجموعة أنها تتصرف بمسؤولية كجزء من مهامها في المراقبة القانونية، والدعوة من أجل الدفاع عن المهاجرين بالمغرب.

وقد أطلقت المجموعة، في شهر شتنبر من السنة الجارية، حملة تحذيرية تندّد فيها بالانتهاكات الشنيعة والمتكرّرة لحقوق المهاجرين الأجانب بالمغرب منذ الصيف الحالي، بمناطق مغربية من بينها طنجة، والتي رأت أنها تشكّك في مدى جدية سياسة الهجرة "الإنسانية" التي تم التعهد بها منذ سنة 2013.

ووصفت المجموعة نفسها الردود الرسمية على حملتها التحذيرية "#CoûtsEtBlessures" بكونها إنكارا للحقائق التي أوردتها، سواء تمّ في المقابلات أو الخطابات العامة.

وانتقدت (Gadem) ، في تقرير لها حول العمليات التي استعملت فيها القوة ضد المهاجرين بشمال المغرب بين يوليوز وشتنبر، توقيف وتنقيل أزيد من 6500 شخص بالقوة؛ من بينهم قاصرون، وأطفال، ونساء حوامل، وهو الفعل الذي دمغته "عدد حالات العنف"، ووفاة قاصر من جنسية مالية في الوقت الذي نُقّل فيه بالعنف من مدينة طنجة إلى أحد المدن في جنوب المملكة.

ويأتي هذا المنع في الوقت الذي يُحضّر فيه المغرب لاستقبال ندوة بين الحكومات من أجل تبني ميثاق للأمم المتحدة بشأن الهجرة، بمدينة مراكش في يومي 10 و11 من شهر دجنبر في السنة الجارية، الذي يعد أول نص تأطيري دولي حول تدبير تدفقات المهاجرين.