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كُتّاب وآراء
أكاديمية سوس ماسة تعلن صيغة التوقيت المدرسي
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عن صيغة التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه بالجهة، من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، وسيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري.
وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الصيغة المذكورة تأتي "استنادا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 158/18 الصادرة بتاريخ 09 نونبر الجاري، وعملا بخلاصات اللقاءات التشاورية التي انعقدت بمقر ولاية جهة سوس ماسة بإشراف والي الجهة وبحضور مدير الأكاديمية، قصد تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العمومية والخصوصية، بما فيها المحتضنة لأقسام شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من الاثنين إلى يوم السبت".
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تعليقات الزوّار (12)
ان 6.30 هي خضم الليل في وجدة..بينما لا تزال الشمس في غروبها غي العيون مثلا...
استمرار الدراسة الى ما بعد 6.30 حمق مدقع....
من الثمانينات ؤ حزب الحاكم حالف على اليهود باش اجمع قدر كبير من المسلمين اصلوا الفجر
و لكن المغاربة اليوم مضاربين مع الخبز ؤ المصاريف
غير الشيوخ لمعمرين المساجد.
قرارات عشوائية و الغضب يستشري
الى اين تتجه الامور بل ما هو هدف من يقرر مثل هذه الامور ؟
الامر مريب احمادي