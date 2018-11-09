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الرئيسية | جهات | أكاديمية سوس ماسة تعلن صيغة التوقيت المدرسي

أكاديمية سوس ماسة تعلن صيغة التوقيت المدرسي

أكاديمية سوس ماسة تعلن صيغة التوقيت المدرسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:40

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عن صيغة التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه بالجهة، من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، وسيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الصيغة المذكورة تأتي "استنادا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 158/18 الصادرة بتاريخ 09 نونبر الجاري، وعملا بخلاصات اللقاءات التشاورية التي انعقدت بمقر ولاية جهة سوس ماسة بإشراف والي الجهة وبحضور مدير الأكاديمية، قصد تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي العمومية والخصوصية، بما فيها المحتضنة لأقسام شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من الاثنين إلى يوم السبت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - غرينتش الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:50
واعباد الله ومبغيناش هد التوقيت وا بغينا يرجع لينا توقيت غرينتش لي عشنا معاه
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33
2 - rachidfow الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:53
8:30 هي 7:30 gmt متى على التلميد الاستيقاظ والافطار والمسافة بين المنزل والمدرسه .لاحول ولاقوة الا بالله.مدا فعلنا يا رب لكي نبتلا بهده الحكومة الجاهلة الاانسانية
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34
3 - محسن الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:57
واين هو الاقتصاد في الطاقة، حيث انتهاء الحصة المسائية الى غاية السادسة والنصف ،وماذا تفيد نصف ساعة لوقت الدخول ،الاستيقاظ في الفجر حتمي بالنسبة للتلاميذ.
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23
4 - mosi. الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:01
هل يعلم البعض ان 6.30 في العيون او اكادير مثلا ليست ك 6.30 في وجدة و تازة...فغروب الشمس ليس مماثلا في جميع المدن..تبعا لخطوط الطول...
ان 6.30 هي خضم الليل في وجدة..بينما لا تزال الشمس في غروبها غي العيون مثلا...
استمرار الدراسة الى ما بعد 6.30 حمق مدقع....
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15
5 - سوسي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:05
معا من تشاورتو ? مبغيناهش, حنا ردو لينا ساعتنا كي كانت و السلام
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9
6 - إجراء جيد الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:06
الإجراء الذي اتخذته هذه الأكاديمية إجراء جيد.. أربع ساعات صباحا ومثلها ظهيرة، والدخول في الثامنة والنصف صباحا إذن بإمكان أولياء الأمور اصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم والتوجه إلى مقرات عملهم الذي يبتدئ عاة في التاسعة أو التاسعة والنصف، ليس هناك مشكل، أتمنى أن تسير باقي الأكاديميات على نفس المنوال وطبعا تكييف الزمن المدرسي مع ظروف المناطق النائية
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-21
7 - متتبعة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:09
كل ساعة اقرا عن توقيت جديد وكل اكادمية تعلن عن توقيت خاص بها كان للمغرب مساحة الولايات المتحدة
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11
8 - tangerois الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:14
Les médias sont responsables on lit الساعة الإضافية الساعة الإضافية الساعة الإضافية .......au lieu d'expliquer au peuple de 70% d'analphabètes et 90% de ceux qui ignorent leur propre culture que l'heure d'été veut dire se lever tôt et finir la journée tôt avant la tombée de la nuit ils manipulent les gens quoique !!! Peut être même les médias pensent qu'ils vont travailler une heure de + chaque jour !!!! Si la monarchie avait permis aux marocains d'évoluer mentalement elle n'aurait jamais connu ce bordel d'ignorance !!!! Le dicton Français dit " l'arroseur arrosé " la monarchie a faillit à ses prérogatives en croyant qu'un peuple d'analphabètes est plus facile à manipuler qu'un peuple d'instruits
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4
9 - زكرياء اءيت الطالبي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:21
التلاميذ اليوم بأكادير ونواحيها قاطعوا الدراسة إحتجاجا على الساعة المشؤومة والأكاديمية الجهوية تنشر بلاغا حول التوقيت الجديد ضاربة بعرض الحاءط مطالب التلاميذ لأن مدير الأكاديمية يعمل في مكتب فاخر مزود بالمكيف و يذهب إلى العمل في سيارة الدولة ويتقاضى أكثر من ٣٥ ألف درهم في الشهر.تحية لأبناء الدراركة بثانوتي الرازي والحاج سعيد الذين انظموا للإحتجاج
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2
10 - مجد الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:22
يلاه فهمت ماكاين لا طاقة ولهم يحزنون. الفكر و الحركات الأسلامية التي كانت ف الثمانينات مثل البدايات لحركة الأصلاح و التوحيد كانت عندهم عقدة من اليهود. ؤ كانو كيقولوا إلى المسلمين صلوا الفجر سوف يهزمون اليهود.
من الثمانينات ؤ حزب الحاكم حالف على اليهود باش اجمع قدر كبير من المسلمين اصلوا الفجر
و لكن المغاربة اليوم مضاربين مع الخبز ؤ المصاريف
غير الشيوخ لمعمرين المساجد.
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0
11 - امهات الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:36
دبا خص الاباء يفيقوولادهم و بناتهم مع 6 غرنيتش وحنا ابائهم قبل الفجر نوجدو ليهم و مع 7 يالاه يلبس و يفطر و يمشي المدرسة هادشي تلى كانت كاتعبد المدسة غير ب30 دقيقة اخر الكلام الدعوة بكم لله
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0
12 - عبد الله الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:44
الامور لا تسير على ما يرام .
قرارات عشوائية و الغضب يستشري
الى اين تتجه الامور بل ما هو هدف من يقرر مثل هذه الامور ؟
الامر مريب احمادي
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