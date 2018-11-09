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كُتّاب وآراء
حملة تكشف عن سرطان الثدي والرحم بتسلطانت
أشرف طاقم طبي يتكون من ثلاثين طبيبة وممرضة متخصصين في سرطان الرحم والثدي، اليوم الجمعة بالمركز الصحي سيدي موسى بجماعة تسلطانت بإقليم مراكش، على حملة طبية للكشف المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم.
وتستهدف المبادرة، التي نظمها كل من المجلس الجماعي لتسلطانت والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش، ما يفوق 700 مستفيدة، فحص منهن الطاقم الطبي 250 سيدة، على أن يتم يوم الأربعاء المقبل، فحص ما تبقى من المستفيدات.
ويأتي هذا النشاط الصحي في سياق شراكة مبرمة بين المجلس جماعة تسلطانت ومندوبية الصحة بجهة مراكش آسفي.
يذكر أن المندوبية الإقليمية للصحة والمجلس الجماعي لتسلطانت نظما، الأسبوع الماضي بمستوصف الشريفية وبحضور فعاليات جمعوية، قافلة طبية لفائدة النساء (200 مستفيدة)، اللائي استفدن من الفحص العام والمتخصص في أمراض النساء وسرطان الثدي وبعض الأدوية مجانا.