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أكاديمية جهة بني ملال تحدّد توقيتا جديدا للتمدرس

أكاديمية جهة بني ملال تحدّد توقيتا جديدا للتمدرس
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:35

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة أنها ستعتمد، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، توقيتا مدرسيا جديدا بجميع مؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه خلال الفترة الشتوية، ويبتدئ من الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة المسائية.

وأشارت الأكاديمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "الإبقاء على صلاحيات مجالس التدبير بالوسط القروي في اختيار الصيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي، تبعا للخصوصيات المجالية تحت إشراف المديريات الإقليمية، وفي احترام تام للزمن المدرسي".

وأوضح البلاغ أن التوقيت المدرسي الجديد يأتي "استنادا للمذكرات الوزارية ذات الصلة بتدبير الزمن المدرسي، وخاصة المذكرة الوزارية عدد 158x18 المتعلقة بالتوقيت المدرسي بعد اعتماد الساعة القانونية، والتي تمنح الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع الولاة، من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم، وتبعا لخلاصات اللقاءات التشاورية التي تم إجراؤها بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، تحت إشراف والي الجهة، بحضور مدير الأكاديمية، ومختلف الشركاء من ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والنقابات الأكثر تمثيلية، وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، ومديري المؤسسات التعليمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تساؤل من ملالي. الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:06
ومتى سيتم إخبار التلاميذ بهذا الإجراء الجديد ؟ ويوم الإثنين المقبل على الأبواب...والتلاميذ خارج الأقسام منذ يوم الخميس؟
ما السبيل أو بالأحرى ماهي الآليات التي ستتخذها المؤسسات التعليمية لإقناع هؤلاء المتعلمين بالالتحاق بفصولهم و تقبل التوقيت الجديد؟
خلاصة : "لخبطة" دون سابق إعلان وارتجالية الحكومة يؤدي فاتورتها التلميذ و أسرته.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
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4
2 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:17
داكشي لي خاس بني ملال معا نيت داك لبرد لي كايكون فيها معا الصباح.. .. الله يحسن عوان التلاميذ
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3
3 - امازيغية الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:32
لمادا لايووا التوقيت ويكون الدخول في التاسعة والخروج في الواحدة والفترة المسائية تبدأ في الثالثة وتنتهي ف السابعة كما كان معمول به سابقا ولاسيم ان هده المناطق معروفة بطقسها البارد
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4 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:49
الى من قرر هذا التوقيت .الم تفكروا في اطفال البوادي الذين يسكنون بعيدا على المدارس وما اكثرهم في جهة بني ملال خنيفرة علما ان المنطقة جد باردة ، على التلميذ ان يستيقظ في الخامسة لكي يصل الى مدرسته في الثامنة والنصف يعنى ساعتين من المشي على الاقدام في جنح الظلام وفي الخلاء .
اما في المدن اذا كان الاطفال يعتمدون هذا التوقيت والاباء يشتغلون فسوف لن يلتقي الوالدان بلابناء حتى الساعة السادسة والنصف مساءا .لان الموظفون يعتمدون التوقيت المستمر الى الرابعة والنصف .
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