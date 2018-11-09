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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل التوقيت المدرسي بجهة البيضاء سطات
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أنه تقرر اعتماد صيغة جديدة، خاصة بالتوقيت المدرسي، على مستوى الجهة، سيتم العمل بها ابتداء من 12 نونبر الجاري.
وذكرت الأكاديمية ، في بلاغ لها، أنه تقرر اعتماد صيغة خاصة بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي ، حيث ستكون الدراسة خلال الفترة الصباحية من الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة والنصف، في حين ستبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى السادسة والنصف مساء.
أما بالنسبة للتعليم الابتدائي، فيتم التقيد بمقتضيات المذكرة الوزارية 18×157 بتاريخ 02 نونبر 2018، مع إمكانية الدخول في الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنصف عند الاقتضاء، وذلك بعد استشارة مجالس التدبير.
وحسب الأكاديمية فقد تقرر اعتماد هذه الصيغة، تبعا للقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف الشركاء من ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي التعليم المدرسي الخصوصي، إثر اللقاءات التشاورية المنعقدة بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.
كما تم تقرر اعتماد هذه الصيغة تجاوبا مع التوصيات الناتجة عن الاجتماعات المنعقدة جهويا وإقليميا ومحليا، واعتمادا للخصوصيات المجالية للجهة في احترام تام للزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية.
وتم أيضا اعتماد هذا التكييف الخاص بالتوقيت المدرسي، بناء على مقتضيات المرسوم 2.18.855 بتاريخ 26 أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية، واستنادا إلى المذكرات الوزارية ذات الصلة بتدبير الزمن المدرسي، وبناء على المذكرة الوزارية عدد 18×158.
ودعت الأكاديمية جميع المتدخلين إلى الانخراط من أجل التنزيل الأمثل للتكييف المعتمد ، حفاظا على مصلحة المتعلمات والمتعلمين، علما أن هذا التكييف سيحافظ على الإطار العام لاستعمالات الزمن وجداول الحصص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم هذا منكر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هل فكرت هذه حكومة فاشلة في التلاميذ قاطنين في جماعات قروية؟ هل تمت مراعاة مشاعر و نفسية الأطفال عندما يستيقظون قبل الأذان الفجر من أجل ذهاب إلى مدرسة او تانوية؟
بهذه قرارات مجحفة و مشؤومة ستزيد مزيد من احتقان بين الشعب........
الاقتراح الأول: الدراسة تبدأ من 8:05 حتى 12:05 و من 14:05 حتى 18:05
الاقتراح الثاني : فترة الصباح من 8:14 حتى 12:14 و المساء من 14:14 حتى 18:14
الاقتراح الثالث : فترة الصباح من 8:22 حتى 12:22 و المساء من 14:22 حتى18:22
وبقينا هنا مقصرين ملهين تالفين
أين التعليم الصحة المواصلات الطرق
أين التحقيقات فيما يخص قطار بوقنادل
فين وصلت التحقيقات في سقوط القناطر
أين السياحة
أسعار البنزين تفويت الأراضي المحسوبية و الزبونية أين أين أين
الحمية كتغلب السبع
كفى من التبعية و النباح وراء القافلة
و من يتوكل على الله فهو حسبه
حسبنا الله و نهم الوكيل
خليو عليكم الساعة طرانكيل و شوفو الشركات الفرنسية في المغرب و بدلو ليهم التوقيت.
و إلا سنقاطع الشركات الفرنسية