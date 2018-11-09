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مديرية التعليم بوزان تعلن عن توقيت مدرسي جديد

مديرية التعليم بوزان تعلن عن توقيت مدرسي جديد
أيوب صدور من وزان
الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:04

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان عن صيغة التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه، والذي سيبتدئ من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، مضيفة أنه سيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري.

وأوضح بلاغ، توصلت به هسبريس، أن الصيغة المذكورة تأتي "استنادا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 158/18 الصادرة بتاريخ 09 نونبر الجاري، وعملا بخلاصات اللقاءات التشاورية المنعقدة بهذا الصدد لتحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، العمومية والخصوصية، بما فيها المحتضنة لأقسام شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية، من الاثنين إلى يوم السبت".

وأضاف البلاغ ذاته أن جدول الزمن المدرسي سيتم العمل بها طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، إذ ستبتدئ الفترة الزوالية من الثالثة إلى السابعة مساء قصد إتاحة الفرصة لأداء صلاة الجمعة.

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