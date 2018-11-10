انطلاق التكوين حول "تشهيد" جامعة القاضي عياض

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعلن، الجمعة، بمراكش عن الانطلاق الرسمي لمشروع سلسلة التكوينات لجميع مسؤولي وأساتذة وموظفي جامعة القاضي عياض، الذي يرتكز على مقاربة التحفيز من خلال منح شهادات الاستحقاق، مع إمكانية تسهيل الترقية الداخلية من أجل الولوج إلى مناصب المسؤولية. ويهدف المشروع إلى تشجيع الأطر التي تلتزم بدورات التكوين وتعمل على استيفاء جميع الوحدات من أجل الحصول على "تشهيد جماعة القاضي عياض".

وتستهدف هذه التكوينات، التي خصص لها غلاف مالي قدره أربعة ملايين درهم سنويا، الأساتذة الباحثين الجدد، الذين سيتم دعمهم عبر التكوين البيداغوجي والديداكتيكي والبحث العلمي ونظام التعليم العالي والحكامة الجامعية، وكذلك مسؤولي الجامعة لتمكينهم من آليات التدبير الإداري والرفع من إمكانياتهم وكفاءتهم وقدرتهم على التسيير.

ويسعى مشروع التكوين المذكور إلى جعل الطالب في صلب النمط البيداغوجي لجامعة القاضي عياض، وهو تغيير يستوجب أنماطا بيداغوجية جديدة خاصة بالجيل الجديد "ألفا"، مما يفرض زيادة الاهتمام بالموارد البشرية عبر تكوينها والرفع من مؤهلاتها.

وبهذه المناسبة، قال عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، لهسبريس إن "التحضير للمستقبل يفرض أن لا ندرس غدا كما ندرس اليوم"، مضيفا أن "عدم اعتماد التكوين المستمر للموارد البشرية يعني أننا نرتكب جريمة في حق هذا الصرح العلمي. إذ لا يمكن فهم الطريقة التي سنعامل بها أطفالا فتحوا أعينهم على الشبكة المعلوماتية، وألفوا منذ نعومة أظافرهم اللوحة الالكترونية والهاتف الذكي، ونحن ما زلنا ندرس بالطريقة التقليدية ولا نملك أدنى مهارة بخصوص المعلوميات".

وتابع الميراوي قائلا إن "التكوين يصنع ذهبا وعدمه يعني أن الجامعة ستسير نحو الهاوية"، مشيرا إلى أن "الجامعة أصبحت اليوم متأخرة عن النظام الاقتصادي، على خلاف الأزمنة الماضية، حيث كانت الجامعة هي قاطرة الاقتصاد". وأضاف "نحن مسؤولون عما نقدمه لطلبتنا، وليس لنا أي عذر في الاختباء خلف أوهام أن الطالب لا يملك مهارة القراءة والكتابة وغيرهما من القدرات، لذا علينا كأساتذة أن نتعلم باستمرار". وأكد أن الأستاذ الباحث الذي يبحث عن المال في الجامعة أخطأ الطريق.