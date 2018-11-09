مجالس التدبير تكيّف التوقيت المدرسي باشتوكة

رشيد بيجكن من اشتوكة آيت ياها

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها، اليوم الجمعة، عن صيغة التوقيت المدرسي الجديد، المنتظر اعتماده بالإقليم في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، العمومي والخصوصي، من يوم الإثنين إلى السبت، طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من 12 نونبر 2018.

وأوضحت مذكرة صادرة عن المديرية أن انطلاق الدراسة سيكون من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة، إلى حدود الساعة السادسة بالوسطين الحضري والقروي، "مع الإبقاء مرحليا على التوقيت المعمول به حاليا، إلى حين إجراء تقييم دقيق، والقيام بدراسة في الموضوع".

وأشارت المذكرة الصادرة عن مديرية اشتوكة آيت باها، والمستندة في مرجعها على المذكرة الوزارية رقم 18/158، إلى أن "الصلاحية تترك لمجالس التدبير بالوسط القروي لتكييف أوقات الدخول والخروج مع الخصوصيات المحلية، شريطة الحفاظ على الزمن المدرسي للتلميذ".

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة قد أعلنت عن صيغة التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه بالجهة، وهو من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، حيث سيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري.

يشار إلى أن احتجاجات التلاميذ ضد التوقيت الصيفي والمدرسي لا تزال مستمرة بعدد من مدن وقرى سوس ماسة لليوم الثالث على التوالي، حيث يُعد مطلب إلغاء هذا التوقيت القاسم المشترك بينها. فيما دعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة المنابر الإعلامية إلى ندوة صحافية، يوم السبت، يحضرها مدير الأكاديمية، من أجل تسليط الضوء على "التدابير المتخذة لتطبيق التوقيت المدرسي الجديد".