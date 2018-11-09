أكاديمية فاس مكناس تسطّر توقيتا دراسيا جديدا

رشيد الكويرتي من فاس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، في بلاغ صدر عنها مساء اليوم الجمعة وتوصلت هسبريس بنسخة مه، عن التوقيت الدراسي الجديد، الذي تم من خلاله تخصيص ساعتين للاستراحة بين الفترتين الصباحية والمسائية بالنسبة إلى التعليمين الإعدادي والتأهيلي.

ووفقا لهذا البلاغ، فإنه "بعد سلسلة من اللقاءات التشاركية مع الشركاء والفاعلين في المنظومة التربوية بالجهة، خصصت للتداول في شأن التوقيت المدرسي، وأخذا بعين الاعتبار المرسوم المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية"، تقرر بالنسبة إلى السلك الابتدائي "اعتماد نفس الصيغ المعمول بها مع انطلاق الدراسة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا". وبالنسبة إلى التعليم الثانوي، بسلكيه، ستمتد الحصة الصباحية من الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف، بينما ستمتد الحصة المسائية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى الساعة السادسة والنصف مساء.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم "الانفتاح على مقترحات مجالس المؤسسات التعليمية لملاءمة التوقيت المعتمد مع الخصوصيات المحلية، وذلك بتنسيق تام مع المديريات الإقليمية"، مبرزا أن انطلاق العمل بهذه الصيغ سيكون ابتداء من الاثنين المقبل.

وفي تعليق لهم على التوقيت الجديد، الذي تبنته أكاديمية فاس مكناس للتربية والتكوين، عبر عدد من المدرسين عن ارتياحهم لهذه الصيغة. وأضافوا، في تصريحات لهم لهسبريس، أن ذلك من شأنه إرضاء التلاميذ الغاضبين على التوقيت الذي تم اقتراحه سابقا، والذي اقتصر على ساعة واحدة للاستراحة بين حصتي الصباح والمساء.