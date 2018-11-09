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كُتّاب وآراء
ندوة تعرض حصيلة التعليم الأولي بإقليم الحوز
نظمت المديرية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، وجمعية RIM "relais instruction éducation maroc"، اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان "التعليم الأولي والتربية من أجل تنمية حوض إمليل.. حصيلة وآفاق".
وتأتي هذه الندوة في إطار تفعيل البرنامج الجهوي لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ومن أجل تعبئة الفاعلين والشركاء المحليين والجهويين والوطنيين للمساهمة في هذا الموضوع بالبحث والتفكير لتطوير وتعزيز النموذج الجهوي للنهوض بالتعليم الأولي.
وفي هذا الصدد أوضحت وفاء الصقلي، رئيسة جمعية "RIM"، لهسبريس أن "2700 طفل يستفيدون من 23 قسما للتعليم الأولي تم إحداثها بدواوير عدة بحوض إمليل"، مضيفة أن "عمل هذه الهيئة يتأسس على مساهمة عدة متدخلين كالجمعيات والجماعات والمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، لأن العمل الجماعي التشاركي هو مصدر قوة هذا المشروع".
وأشارت الصقلي إلى أن "المشروع يستهدف تجويد التعليم بالمستوى الأولي بدواوير بقمم الجبال، وتقوية قدرات الفاعلين الجماعيين، وتطوير التربية المرتبطة بالحياة".