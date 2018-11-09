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أكاديمية جهة مراكش تعتمد توقيتا مدرسيا جديدا

أكاديمية جهة مراكش تعتمد توقيتا مدرسيا جديدا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:25

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي عن التوقيت المدرسي الجديد بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي، باعتماد صيغتين.

وأوضحت الأكاديمية أنه في الوسط الحضري (صيغة قاعة لكل أستاذ)، ستنطلق الدراسة في الفترة الصباحية من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباح إلى الواحدة زوالا، ومن الثالثة إلى الخامسة في الفترة المسائية، أما يوم الأربعاء فستبدأ الدراسة من التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال.

أما الصيغة الثانية التي تخص قاعة لأستاذين، يضيف بلاغ للأكاديمية، فبالنسبة للفوج الأول ستنطلق الفترة الصباحية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة، ومن الواحدة وخمسة وثلاثين إلى الثالثة وخمسة وعشرين في الفترة المسائية. بينما ستبدأ فترة الصباح بالنسبة للفوج الثاني من الحادية عشرة وخمسة وثلاثين إلى الواحدة وخمسة وعشرين، والمسائية من الثالثة وخمسة وثلاثين إلى السادسة مساء.

وبالنسبة للوسط القروي، فقد اعتمد التوقيت المستمر بصيغتين: الأولى من الاثنين إلى الجمعة، حيث ستنطلق الدراسة من التاسعة إلى الثالثة، وفي الثانية من الاثنين إلى السبت ستنطلق بالنسبة للفوج الأول من التاسعة إلى الواحدة وخمسة وعشرين دقيقة، أما الفترة المسائية ستنطلق من الواحدة وخمسة وثلاثين إلى السادسة مساء.

وبالنسبة للتعليم الثانوي والاعدادي ستنطلق الدراسة من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، وسيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:45
الحكومة رونات الشعب دابا غادين ندابزو غير مع التوقين مكاين لا مقاطعين لا والو .خطة دكية
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2
2 - abdou الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:50
patati patata et encore patati patat et ça reprend patati patata.
هدي هي بلارج، جا يبوس ولدو هو يعميه
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2
3 - Alaa lmenbhi الجمعة 09 نونبر 2018 - 23:50
بالنسبة لينا حنا لي خدامين ف القطاع الخاص اشنوا غادي ديروا لينا ؟؟؟ نوصل ولدي معا 7:30 ؟؟ وهوا غادي إيبدا القرايا ديالوا حتال 9 ؟؟
كاين شي قانون اللي غادي تفرضوه على الخواص باش حتا هوما إبدلو التوقيت ولا حنا نبقاو نتعدبو حيت راسكوم قاصح ؟؟؟
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4 - دقيديق محمد السبت 10 نونبر 2018 - 00:00
لسنا اغبياء غروب الشمس في فصل الشتاء في الساعة الخامسة والنصف تقريبا إذن أين هوالحفاض على الطاقة عند الخروج من الدراسة في السادسة في المستوى الابتدائي والسادسة والنصف بالنسبة للمستوى الإعدادي والثانوي، واش فهمتوا شيحاجة
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