أكاديمية جهة مراكش تعتمد توقيتا مدرسيا جديدا

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي عن التوقيت المدرسي الجديد بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي، باعتماد صيغتين.

وأوضحت الأكاديمية أنه في الوسط الحضري (صيغة قاعة لكل أستاذ)، ستنطلق الدراسة في الفترة الصباحية من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباح إلى الواحدة زوالا، ومن الثالثة إلى الخامسة في الفترة المسائية، أما يوم الأربعاء فستبدأ الدراسة من التاسعة إلى الواحدة بعد الزوال.

أما الصيغة الثانية التي تخص قاعة لأستاذين، يضيف بلاغ للأكاديمية، فبالنسبة للفوج الأول ستنطلق الفترة الصباحية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة، ومن الواحدة وخمسة وثلاثين إلى الثالثة وخمسة وعشرين في الفترة المسائية. بينما ستبدأ فترة الصباح بالنسبة للفوج الثاني من الحادية عشرة وخمسة وثلاثين إلى الواحدة وخمسة وعشرين، والمسائية من الثالثة وخمسة وثلاثين إلى السادسة مساء.

وبالنسبة للوسط القروي، فقد اعتمد التوقيت المستمر بصيغتين: الأولى من الاثنين إلى الجمعة، حيث ستنطلق الدراسة من التاسعة إلى الثالثة، وفي الثانية من الاثنين إلى السبت ستنطلق بالنسبة للفوج الأول من التاسعة إلى الواحدة وخمسة وعشرين دقيقة، أما الفترة المسائية ستنطلق من الواحدة وخمسة وثلاثين إلى السادسة مساء.

وبالنسبة للتعليم الثانوي والاعدادي ستنطلق الدراسة من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، وسيتم العمل بهذا التوقيت طيلة الفترة الشتوية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.