توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نوعا ما شمال و داخل البلاد خصوصا بالمرتفعات و الهضاب العليا، مع تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، فيما ستبقى الأجواء مستقرة بجميع ربوع البلاد مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة من القطاع الشمالي الجنوبي، ومعتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وضعيفة غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات, وما بين 05 و10 درجات بالنصف الشمالي، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، ومابين 19 و24 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية وشمال البلاد، وما بين 23 و 26 درجة بالسهول الغربية للأطلس، وستكون ما بين 25 و 30 درجة جنوب وشرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وقوي الهيجان بين الرباط وسيدي افني، وهائجا بباقي السواحل.