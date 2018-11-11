بعيوي يشرف على تدشين وحدة صناعية بوجدة‎

هسبريس من الرباط

قام عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور مجموعة من رؤساء المصالح اللاممركزة وشخصيات مدنية وعسكرية، بتدشين وحدة صناعية للملابس الجاهزة بتكنوبول وجدة، بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء.

ويأتي تدشين هذه الوحدة الصناعية في إطار المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي يدعمها مجلس جهة الشرق، من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين لكي تصبح جهة الشرق قبلة لتوطين الاستثمارات ووجهة لاستقطاب الرساميل.

وقال عبد النبي بعيوي إن هذه الوحدة التي جرى تدشينها "تعد ثالث وحدة صناعية يتم افتتاحها في إطار الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الشرق للمستثمرين بغرض توفير مناصب الشغل لشباب المنطقة"، مشيرا إلى أنها "ستشغل 316 عاملا وعاملة".

وأضاف رئيس مجلس جهة الشرق أن هذه الوحدة الصناعية "تقع بنفوذ جماعة ترابية محاذية للشريط الحدودي المغربي الجزائري، مما سيساهم في توفير فرص شغل بديلة لساكنة المنطقة التي كانت تعتمد على التهريب المعيشي".

وكشف عبد النبي بعيوي أنه سيتم قريبا افتتاح وحدة صناعية أخرى بجماعة تادرت بإقليم جرسيف، ستوفر أزيد من 300 منصب شغل.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، ودعم اقتناء العقار، ومنح التشغيل، شريطة احترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب.

وقد خصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال، وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.