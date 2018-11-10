سلطات مكناس تمنع الاحتجاج ضد "ساعة الصيف"

رشيد الكويرتي

أصدر القائد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة بمكناس قرارا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية بالساحة الإدارية تليها مسيرة احتجاجية تجوب بعض شوارع حمرية وسط مكناس، والتي كان التحالف المدني لحقوق الإنسان يعتزم تنظيمها صباح الأحد، للمطالبة بإلغاء قرار اعتماد المغرب التوقيت الصيفي بشكل دائم.

وعللت السلطات المذكورة قرار منعها لهذا الشكل الاحتجاجي بأن "من شأنه تهديد الأمن العام في الوقت الراهن"، مطالبة في قرارها، الذي بعثته إلى الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان، واطلعت عليه هسبريس، بـ"التقيد بمضمون هذا القرار".

وأكد عبد الرحمان بندياب، الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، أن منظمته الحقوقية "فوجئت، الجمعة، بقرار السلطات المحلية بمكناس منع الوقفة والمسيرة الاحتجاجية على قرار الحكومة القاضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة".

وأبرز بندياب، الذي أكد أنه تم، أيضا، منع وقفة احتجاجية مماثلة للفرع الجهوي للتحالف بالعيون، أنه "احتراما وامتثالا للقوانين الجاري بها العمل فإن منظمة التحالف المدني لحقوق لإنسان، كمؤسسة ينظمها القانون، امتثلت لقانون المنع"، مشيرا إلى أنه "بالمقابل سيواصل التحالف مسيرته الاحتجاجية بكل الأشكال النضالية المسموح بها".