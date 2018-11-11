24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهزلة الساعة والزمن المدرسي المهدور (5.00)

  2. حركة "قادمون وقادرون" تنعّي عبد الحميد الجمري (5.00)

  3. ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع (5.00)

  4. مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (5.00)

  5. الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مديرية العرائش تعلن توقيت التمدرس الجديد

مديرية العرائش تعلن توقيت التمدرس الجديد

مديرية العرائش تعلن توقيت التمدرس الجديد
هسبريس من الرباط
الأحد 11 نونبر 2018 - 06:10

أعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعرائش عن التوقيت الجديد الذي ستتبعه المؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من 12 نونبر.

وتقرر افتتاح أول حصة دراسية خلال الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنصف وإلى غاية الثانية عشرة زوالا، والفترة المسائية من الثانية والنصف إلى السادسة والنصف زوالا؛ وذلك من الإثنين وإلى غاية السبت، باستثناء يوم الجمعة، إذ سيكون الدخول خلال الفترة المسائية على الساعة الثالثة والمغادرة على الساعة السابعة.

التوقيت الجديد، تقول المديرية في بلاغ توصلت به هسبريس، جاء استنادا إلى مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 18/158 الصادرة بتاريخ 09 نونبر 2018، وتبعا لمخرجات اللقاءات التشاورية المنعقدة على المستويين الجهوي والإقليمي مع مختلف الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي لتحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصية المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية بالمؤسسات العمومية والخصوصية للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.