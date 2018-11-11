مديرية العرائش تعلن توقيت التمدرس الجديد

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعرائش عن التوقيت الجديد الذي ستتبعه المؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من 12 نونبر.

وتقرر افتتاح أول حصة دراسية خلال الفترة الصباحية على الساعة الثامنة والنصف وإلى غاية الثانية عشرة زوالا، والفترة المسائية من الثانية والنصف إلى السادسة والنصف زوالا؛ وذلك من الإثنين وإلى غاية السبت، باستثناء يوم الجمعة، إذ سيكون الدخول خلال الفترة المسائية على الساعة الثالثة والمغادرة على الساعة السابعة.

التوقيت الجديد، تقول المديرية في بلاغ توصلت به هسبريس، جاء استنادا إلى مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 18/158 الصادرة بتاريخ 09 نونبر 2018، وتبعا لمخرجات اللقاءات التشاورية المنعقدة على المستويين الجهوي والإقليمي مع مختلف الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي لتحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصية المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم خلال الفترة الشتوية بالمؤسسات العمومية والخصوصية للتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي.