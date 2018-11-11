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كُتّاب وآراء
حملة طبية تفحص عشرات نزلاء سجن وزان
احتضنت المؤسسة السجنية بمدينة وزان تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة 298 نزيلا، بتنسيق مع ولاية طنجة تطوان الحسمية والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بطنجة ومركز التتبع والمصاحبة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى جانب مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة لالة سلمى لمحاربة داء السرطان وشركاء آخرين.
وتأتي هذه العملية الإنسانية، المنظمة من طرف المديرية الجهوية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بطنجة، في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للسجون للنهوض ببرامج الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق قال محمد كمال، مدير السجن المحلي بمدينة وزان، إن النشاط، الذي استمر على مدى يومين، عرف تقديم ورشات ومحاضرات تحسيسية لفائدة نزلاء المؤسسة وأنشطة للتحسيس بأهمية النظافة، بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية في تخصصات مختلفة.
وأبرز المسؤول ذاته أن هذه القافلة الطبية تروم تقديم خدمات طبية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية في عدة تخصصات، خصوصا أمراض القلب، بالإضافة إلى الطب العام والطب النفسي، مشيرا إلى إجراء 435 فحصا طبيا.
وأضاف مدير سجن وزان أن هذا العمل الإنساني النبيل ينسجم مع البرنامج الطموح الذي تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في إطار الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، وتهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماجهم وأنسنة ظروف الاعتقال وتحسين نوعية الخدمات الطبية في السجون بهدف تعزيز إعادة إدماج السجناء في النسيج المحلي الاجتماعي والاقتصادي، المحلي والجهوي، منوها في الوقت نفسه بدور كافة المتدخلين وموظفي المؤسسة بمختلف رتبهم.