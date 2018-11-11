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الرئيسية | جهات | والي مراكش يحضر حفلا فنيا لنزيلات دار الطالبة

والي مراكش يحضر حفلا فنيا لنزيلات دار الطالبة

والي مراكش يحضر حفلا فنيا لنزيلات دار الطالبة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 11 نونبر 2018 - 03:15

زار كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، السبت، نزيلات دار الطالبة للفتاة القروية بالحي الجديد التابع لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وشارك والي الجهة النزيلات حفلهن المنظم بنادي SOROPTIMIST، التابع للجمعية الدولية، والذي تميز بتقديم وصلات غنائية من أداء بعضهن، بحضور العديد من الفعاليات العاملة في حقل الدعم الاجتماعي.

وأشرف المسؤول الأول عن جهة مراكش، خلال هذا النشاط، الذي يأتي في إطار تشجيع الجهود والمبادرات الجمعوية، على توزيع جوائز تشجيعية على التلميذات الحاصلات على أعلى المعدلات الدراسية.

وقدمت للوالي كريم قسي لحلو، خلال زيارته لمختلف مرافق المؤسسة المذكورة، شروحات من طرف مسؤولات الجمعية حول أهدافها النبيلة وفلسفة عملها وتدبيرها.

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