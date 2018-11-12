توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ،اليوم الاثنين ، أن تصبح الاجواء غائمة ابتداء من الصباح ، حيث ستلاحظ تساقط زخات مطرية معتدلة أحيانا رعدية فوق كل من السواحل الممتدة ما بين الصويرة والدار البيضاء ، السهول الوسطى للمحيط الاطلسي، السهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس والأطلس الكبير.

كما سيتم تسجيل مرور سحب كثيفة ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ضعيفة فوق السهول الشمالية للمحيط الأطلسي ، هضاب الفوسفاط ، والأطلس الصغير ومن المحتمل فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستنزل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير ، فيما سيكون الجو باردا نسبيا بالشمال وبالمناطق الداخلية لا سيما فوق المرتفعات والهضاب العليا فيما ستكون السماء بباقي جهات المملكة قليلة السحب بوجه عام.

أما بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بجنوب البلاد، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي بينما ستكون ضعيفة غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و04 درجات بالمرتفعات, وما بين 04 و09 درجات بالريف وجنوب المنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الاطلس ، وما بين 14 و 19 درجة بالأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 09 و 14 بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، ومابين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 15 و 21 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وهائج الى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.