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الرئيسية | جهات | تساقطات ثلجية تستمرّ ثلاثة أيام بأرجاء المملكة

تساقطات ثلجية تستمرّ ثلاثة أيام بأرجاء المملكة

تساقطات ثلجية تستمرّ ثلاثة أيام بأرجاء المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 11 نونبر 2018 - 14:27

كشفت مديرية الأرصاد الجوية أن عددا من مناطق المملكة ستعرف، من يوم غد الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبل، نزول تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن "تساقطات ثلجية، من المستوى البرتقالي، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة، وورزازات وتارودانت، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين وإلى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل".

"زخات رعدية محليا معتدلة (20 إلى 30 ملم) مرتقبة بكل من أقاليم آسفي، والجديدة وشيشاوة ومراكش، والصويرة واليوسفية، والرحامنة والحوز، ما بين منتصف نهار يوم غد الاثنين والسادسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل"، يردف المصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Alya Maher الأحد 11 نونبر 2018 - 14:46
سبحان مبدل الأحوال . الحمد لله على كل شيء
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2 - وطنية غيورة الأحد 11 نونبر 2018 - 15:04
مسكينة هي مدينة أسفي لا يتذكرونها الا في الأرصاد الجوية كأنها لم تخلق ولم ترسم في الخريطة لك الله ياوطني
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