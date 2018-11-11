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كُتّاب وآراء
تساقطات ثلجية تستمرّ ثلاثة أيام بأرجاء المملكة
كشفت مديرية الأرصاد الجوية أن عددا من مناطق المملكة ستعرف، من يوم غد الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبل، نزول تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن "تساقطات ثلجية، من المستوى البرتقالي، ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة، وورزازات وتارودانت، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين وإلى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل".
"زخات رعدية محليا معتدلة (20 إلى 30 ملم) مرتقبة بكل من أقاليم آسفي، والجديدة وشيشاوة ومراكش، والصويرة واليوسفية، والرحامنة والحوز، ما بين منتصف نهار يوم غد الاثنين والسادسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل"، يردف المصدر.