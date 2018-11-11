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كُتّاب وآراء
لفتيت ينهي مهام عمّال تنغير وبولمان وميدلت
قررت وزارة الداخلية، بشكل مفاجئ اليوم الأحد، إلحاق كل من عبد الحكيم النجار عامل إقليم تنغير، ونورالدين اتكلا عامل إقليم بولمان، وعثمان السوالي عامل إقليم ميدلت، بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية في العاصمة الرباط.
وأفادت مصادر مسؤولة، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية أحالت العمال الثلاثة المذكورين على مصالحها المركزية لقرب بعضهم من بلوغ سن التقاعد، وبسبب "البلوكاج التنموي" الذي تعرفه هذه الأقاليم.
الوزارة قررت تسمية حسن الزيتوني، عامل إقليم النواصر، عاملا بالنيابة على إقليم تنغير، وعبد الحق حمداوي، عامل إقليم صفرو، عاملا بالنيابة على إقليم بولمان، ومصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، عاملا بالنيابة على إقليم ميدلت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
لله لما شوفو ليه شي حل. مدينة تنتج ملايير الدراهم من الفوسفاط و كتحشم.
الله يأخذ الحق في المفسدين.
علاه البلد وصل الى هذا الانهيار والتازم هكذا ؟؟؟