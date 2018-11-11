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الرئيسية | جهات | لفتيت ينهي مهام عمّال تنغير وبولمان وميدلت

لفتيت ينهي مهام عمّال تنغير وبولمان وميدلت

لفتيت ينهي مهام عمّال تنغير وبولمان وميدلت
محمد ايت حساين
الأحد 11 نونبر 2018 - 21:10

قررت وزارة الداخلية، بشكل مفاجئ اليوم الأحد، إلحاق كل من عبد الحكيم النجار عامل إقليم تنغير، ونورالدين اتكلا عامل إقليم بولمان، وعثمان السوالي عامل إقليم ميدلت، بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية في العاصمة الرباط.

وأفادت مصادر مسؤولة، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية أحالت العمال الثلاثة المذكورين على مصالحها المركزية لقرب بعضهم من بلوغ سن التقاعد، وبسبب "البلوكاج التنموي" الذي تعرفه هذه الأقاليم.

الوزارة قررت تسمية حسن الزيتوني، عامل إقليم النواصر، عاملا بالنيابة على إقليم تنغير، وعبد الحق حمداوي، عامل إقليم صفرو، عاملا بالنيابة على إقليم بولمان، ومصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، عاملا بالنيابة على إقليم ميدلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مصطفى كاراطيكا الأحد 11 نونبر 2018 - 21:17
وش كاينة شي محاسبة ولا غير إعفاء ويبقى يتخلص المنضا ديالو هادشي إلى خارج على البلاد خاص الى كاين شي فساد يتعقب الكبير كبير الصغير ما سياسية الإعفاء ولفوها الشلاهبية ههه
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40
2 - yass الأحد 11 نونبر 2018 - 21:19
يمكن انا مكنفهمش ولا من المداويخ.. كيف لعامل ان يسير عمالة النواصر ...و عمالة تنغير بالنيابة... واش نواصر حدا تنغير وانا مفراسيش؟ والله ما فهمت
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49
3 - هشام الأحد 11 نونبر 2018 - 21:20
إقليم اليوسفية يعرف هو الآخر بلوكاج تنموي منذ الأزل.
لله لما شوفو ليه شي حل. مدينة تنتج ملايير الدراهم من الفوسفاط و كتحشم.
الله يأخذ الحق في المفسدين.
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21
4 - طالب من دادس الأحد 11 نونبر 2018 - 21:22
لماذا ح رموني من المنحة رغم أنني ابعد عن الجامعة بأكثر من 400 كلم.ولن اسامح من حرمني في الاستفادة من حقي في المنحة الجامعية في الوقت الذي أستفاذ أبناء التجار الكبار والمصورين من هذه المنحة.
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20
5 - غيلان قدور الأحد 11 نونبر 2018 - 21:28
الى المعلق yss يجب التذكير ان خدام الدولة يتم تعيينهم بظهير ومادام الظهير لم ينشر بعد فهم في وضعية النيابة والظهير هو سك الرضى يخول لهم فعل كل شيء وأي شيء وأقصى العقوبة هي الإحالة على المعاش او الدخول الاعفاء من المنصب . الغريب هو هذا البريكولاج بتلحيم القطع و ترك أقاليم لها أهميتها بدون عمال وتعيينهم في مناطق اخرى .
علاه البلد وصل الى هذا الانهيار والتازم هكذا ؟؟؟
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8
6 - لحبيب.ب الأحد 11 نونبر 2018 - 21:39
سيدي افني ايضا بدأت ملامح البلوكاج التنموي تظهر جليا.كيف يتم تعيين عامل فشل فشلا ذريعا في اقليم اسا الزاك على اقليم اخر يعاني . العامل الجديد لن يفيد الاقليم بأي شيء.بل هو عقاب للاقليم.
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1
7 - achraf الأحد 11 نونبر 2018 - 21:39
عامل اقليم تنغير كان مجرد قاءد بسيدي اليماني كان هناك اجماع من طرف السكان على انه مايقدم مايوخر ..الكل اصيب بالدهشة حين تمت ترقيته عاملا ..السؤال كيف لشخص فشل في مهمة قايد ان ينجح في مهمة عامل والنتيجة هاهي امام اعينكم احتجاجات وخصاص في مياه الشرب والبنية التحتية ومؤشر التنمية فاين اولءك الدين اقترحوه لهده المهمة..
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3
8 - med الأحد 11 نونبر 2018 - 21:46
عامل العراءش عاملا بالنيابة على ميدلت و الطنز هذا من هنا ابان ليك الخطيط . والله حتى الضحك هذا. ملي قريتها ضحكت .
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