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الرئيسية | جهات | نقابات تعليمية: "التوقيت الجديد" يربك التلاميذ

نقابات تعليمية: "التوقيت الجديد" يربك التلاميذ

نقابات تعليمية: "التوقيت الجديد" يربك التلاميذ
رشيد بيجيكن من أكادير (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 12 نونبر 2018 - 10:59

قالت خمس نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة إنها تابعت موضوع التوقيت الإداري "غرينيتش+ 1"، الذي أقدمت الحكومة على اعتماده كتوقيت رسمي ودائم، "وما خلّفه من تداعيات، وطنيا وجهويا ومحليا"، حيث ناقشت التنظيمات النقابية "انعكاساته على المنظومة التربوية بجميع أقاليم الجهة، مستحضرة ما تعرفه المؤسسات التعليمية من ارتباك جراء رفض التلاميذ لهذا التوقيت"، الذي "سيُعاني من آثارها، على الخصوص، كل مكونات المنظومة التربوية والتكوينية".

وأعلنت النقابات التعليمية الخمس، وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، عن "رفضها المبدئي لإضافة ساعة على الساعة القانونية، ناهيك عن الطريقة البئيسة والغريبة التي مرّ بها هذا المرسوم"، معتبرة ذلك "اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة".

التنظيمات النقابية في قطاع التعليم بسوس ماسة عبّرت، ضمن الوثيقة ذاتها، عن استغرابها من إقدام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على "نشر بلاغ، مدّعية بأنها تشاورت في مضمونه مع النقابات الجهوية"، كما استنكرت "إصدار الأكاديمية لبلاغ، تمّت صياغته بشكل انفرادي، لم تُراع فيه حتى مخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدتها المديريات الإقليمية بمعية الشركاء الإقليميّين".

وحمّل بلاغ المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية المسؤولية و"تداعيات ما جاء في بلاغ الأكاديمية، التي اختارت الاستفراد بالقرار، دون التشاور مع الشركاء الأساسيّين"، معربة عن "احتفاظها بحق الرد النضالي المناسب على هذا العبث بحقوق التلاميذ والشغيلة التعليمية، وعلى الإقصاء المتعمّد للنقابات الجهوية".

وفي جانب آخر، أكّدت النقابات التعليمية سالفة الذكر أن المدخل الأساسي لإصلاح التعليم هو "الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التربية والتكوين، والتوقف عن ضرب المدرسة العمومية، وضمان تعليم جيّد، يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - atanan الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:09
الاتحاد قوة . حكومة البكماني فاشلة . فلنتحد
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2
2 - هرو هولاكو الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:18
ضرب المدرسة العمومية يشارك فيه أيضا بعض النقابيين ورجال التعليم عديمي الضمير الدين لا يهمهم أي توقيت مهما كان و شعارهم هم : "العصا فالرويدة" وحتى إن طبق GMT زائد ساعة فليس له تأثير على ميدان التعليم لأنهم يشتغلون نصف سنة فقط والنصف الآخر عطلة عكس العاملين بالإدارات العمومية التي تشتغل طوال العام والتي لها الأسبقية في المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.
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-2
3 - استادة الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:18
ليس ارتباكا بل روينة كما نقول بالدارجة . كاننا في او ايام الدخول المدرسي
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4
4 - قنديشة الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:21
الهدف هو جعل الاجيال القادمة تتخبط في الامية والجهل الاجيال فعندما يتعرض بلد ما لقمع طويل،تنشأ اجيال من الناس لا تحتاج الي الحرية، وتتواءم مع الاستبداد ويظهر فيه مايمكن ان نسميه المواطن المستقر وتنحصر اهتماماته في ثلاثة اشياء:
الدين، لقمة العيش، وكرة القدم
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2
5 - سكينة الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:37
ياريت وكم جميل ان يبقى التوقيت العادي كما درسنا في الصغر توقيت المملكة المغربية هو توقيت جرينيتش الملائم للطبيعة بدون زيادة ولا نقصان والاجمل حينما يكون ادان صلاة المغرب في الشتاء الخامسة والنصف مساء وفي الصيف مع السابعة وخمس واربعون دقيقة بدل ساعة توقيتهم الصيفي الدي لا بركة فيه حيث يتحول فيه ادان صلاة المغرب في الشتاء مع السادسة والنصف مساء وفي الصيف حتى الثامنة وخمس واربعون دقيقة والشمس مازالت ساطعة نريد التوقيت العادي كما يسيره الله عز وجل بدون زيادة ولا نقصان
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