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كُتّاب وآراء
نقابات تعليمية: "التوقيت الجديد" يربك التلاميذ
قالت خمس نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة إنها تابعت موضوع التوقيت الإداري "غرينيتش+ 1"، الذي أقدمت الحكومة على اعتماده كتوقيت رسمي ودائم، "وما خلّفه من تداعيات، وطنيا وجهويا ومحليا"، حيث ناقشت التنظيمات النقابية "انعكاساته على المنظومة التربوية بجميع أقاليم الجهة، مستحضرة ما تعرفه المؤسسات التعليمية من ارتباك جراء رفض التلاميذ لهذا التوقيت"، الذي "سيُعاني من آثارها، على الخصوص، كل مكونات المنظومة التربوية والتكوينية".
وأعلنت النقابات التعليمية الخمس، وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، عن "رفضها المبدئي لإضافة ساعة على الساعة القانونية، ناهيك عن الطريقة البئيسة والغريبة التي مرّ بها هذا المرسوم"، معتبرة ذلك "اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة".
التنظيمات النقابية في قطاع التعليم بسوس ماسة عبّرت، ضمن الوثيقة ذاتها، عن استغرابها من إقدام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على "نشر بلاغ، مدّعية بأنها تشاورت في مضمونه مع النقابات الجهوية"، كما استنكرت "إصدار الأكاديمية لبلاغ، تمّت صياغته بشكل انفرادي، لم تُراع فيه حتى مخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدتها المديريات الإقليمية بمعية الشركاء الإقليميّين".
وحمّل بلاغ المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية المسؤولية و"تداعيات ما جاء في بلاغ الأكاديمية، التي اختارت الاستفراد بالقرار، دون التشاور مع الشركاء الأساسيّين"، معربة عن "احتفاظها بحق الرد النضالي المناسب على هذا العبث بحقوق التلاميذ والشغيلة التعليمية، وعلى الإقصاء المتعمّد للنقابات الجهوية".
وفي جانب آخر، أكّدت النقابات التعليمية سالفة الذكر أن المدخل الأساسي لإصلاح التعليم هو "الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التربية والتكوين، والتوقف عن ضرب المدرسة العمومية، وضمان تعليم جيّد، يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب المغربي".
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تعليقات الزوّار (5)
الدين، لقمة العيش، وكرة القدم