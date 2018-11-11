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الرئيسية | جهات | مسيرة نقابية تطالب من الصويرة برحيل الحكومة

مسيرة نقابية تطالب من الصويرة برحيل الحكومة

مسيرة نقابية تطالب من الصويرة برحيل الحكومة
ابراهيم مغراوي
الأحد 11 نونبر 2018 - 22:22

نظّمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي مسيرة احتجاجية، بمدينة الصويرة، تنديدا بما وصفته بالسياسات الحكومية اللاشعبية، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة وصون مكتسباتها، تعبيرا عن رفض استمرار التراجعات الخطيرة التي تستهدف حقوق الشغيلة المغربية وكرامتها.

المسيرة، التي عرفت مشاركة أجراء وعمال من كافة القطاعات، رفعت شعارات صدحت بها حناجر المحتجين، تنديدا بما نعتوه بـ"الوضع الكارثي المتدهور الذي بات يعيشه الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية، وعموم الشعب المغربي"، وأخرى تطالب برحيل الحكومة وترفض التوقيت الصيفي، وتحسين أوضاع الموظفين والعمال.

واستنكر المشاركون في مسيرة الصويرة، التي نظمت تحت شعار "لنقاوم السياسة الممعنة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة"، استمرار تجميد الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

وندد المحتجون بـ"الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، وغياب الإرادة الحقيقية لحوار اجتماعي حقيقي يفضي إلي اتفاق منصف للشغيلة المغربية".

وعبّر العمال والأجراء، خلال الشكل الاحتجاجي المذكور، عن رفضهم للاقتراحات الحكومية الأخيرة، المرتبطة بالأجور والتعويضات والتي تعكس تبخيسا لدور الشغيلة المغربية وجهلا تاما بوضعيتها الاجتماعية، حسب المحتجين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ارحلوا الأحد 11 نونبر 2018 - 22:38
الكل يطالب برحيل الحكومية. هذا هو عنوان المرحلة و يجب على كل الجهات للدعوة إلى إسقاط الحكومة. العثماني ارحل انت و حكومة الوفاق الانتهازي.
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2 - Mohammed Morocco الأحد 11 نونبر 2018 - 22:42
إسقاط الحكومة الفاشية هو الحل الوحيد عاش الشعب المغربي الحر وليس لجبناء
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22
3 - عبد الخفيظ الأحد 11 نونبر 2018 - 22:42
حكومة فاشلة و لا تعرف شيءا في تسيير البلاد عليها الرحيل ليس فقط من التسيير بل من المغرب باسره
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24
4 - زكرياء المغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 22:46
يجب على الحكومة تقديم الإستقالة إلى جلالة الملك وتعيين حكومة جديدة ويبقى السيد ناصر بوريطة في منصب وزير الخارجية
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14
5 - لشكر الأحد 11 نونبر 2018 - 22:48
باختصار الشعب عاق و فاق ...
عاق بتحالف تجار الدين و صناع الفقر
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14
6 - المتتبع الأحد 11 نونبر 2018 - 22:49
بما ان الشعب وخصوصا المغاربة الذين يتابعون التواصل الاجتماعي ان يكون هناك هاشتاغ مضمونه حل الحكومة والبرلمان بغرفتيه وهذا الهاشتاغ على شكل عريضة تتضمن الاسم الكامل للمواطن ورقم ب ت و وسكناه ويتعدى عدد المنخرطين عدد من صوتوا في اللنتخابات السالفة وشكرا
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10
7 - محمد الأحد 11 نونبر 2018 - 22:50
حكومة فاشلة تتهرب من المسؤلية زيادة المحروقات و تفليس شركات حساسة وتكوين و تعليم و صحة فاسدة ليس لها الجرأة لضغط على البطرونا في زيادة السميك إدن هي حكومة مونيكات يجب أن ترحل
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8
8 - med الأحد 11 نونبر 2018 - 22:51
منذ حلول العدالة والتنمية والمغرب بعيش كواريث من كل صنف . ان لم ترحل قبل الوقت التبقي لها فستحل كوارث اكثر عمقا . حكومة وحزب مشؤوم . حزب الاتجار بالدين . والاتجار بالشعب . ان الله يمهل ولا يهمل .
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9
9 - marocain الأحد 11 نونبر 2018 - 22:55
الما و الشطابا حتى قاع البحر !!!!!!!!!!!!!!
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9
10 - غيور"ت" الأحد 11 نونبر 2018 - 22:57
السلام عليكم.
منذ مجيء هذا الحزب الفاشل والكوارث تنزل على هذا الشعب وهذا الوطن الحزين ابتداءا من حادثة الحافلة التي احترقت ب 33 طفل كانو متجهين لإحدى المدن بصحرائنا الحبيبة،ثم غرق 14 طفل ببحر بوزنيقة ثم حادثة حافلة كانت تقل أطفال بطنجةوووو اللائحة طويلة. وبدأت الإنتحارات في صفوف شباب ذووا الشواهد العليا من قهر ظلم الحكومة وانتشرت لتعم جميع فئات الشعب حتى الشيوخ والأطفال.والهجرة الجماعية والموت في البحر هروبا من ظلم الحكومة الفاشلة... فكيف سيلقون الله.كيف يريدون من المواطن أن يحب بلده وهو غريب فيه يقهرونه يعاكسونه يرفظون مطالبه العادلة. لم نر من هذه الحكومة منذ أكثر من 7 سنوات ولو قرار واحد لصالح المواطنين. لكن بالعكس تمرير قرارات ملئ جيوب الوزراء والبرامانيين وحماية مصالح أصحاب الريع تمر بسرعة البرق. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الظلمة الفاشلة. ارحل ياعثماني أنت وحكومتك الفاشلة العاملة ضد مصالح الشعب. ارحلوا.ارحلوا.ارحلووووووووا.
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11 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 11 نونبر 2018 - 22:58
العثماني أبكم أصم أمام مطالب الشعب، منصت جيد و متحدث لبق مع المخزن
و اللوبيات المتحكمة في إقتصاد المغرب.
لذلك يجب أن يرحل هو حكومته الهجينة.
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12 - Maati maati الأحد 11 نونبر 2018 - 23:04
اكفس حكومة في تاريخ المغرب ﻻزياد ة اﻻجور وﻻتحسين الوضعية
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13 - المصطفى المسيوي الأحد 11 نونبر 2018 - 23:07
حشومة عليكوم. ياك قالو غدي ازيدو فالاجور 3 دراهم فالنهار. علاش مكتقنعوش.راه جوج خبزات هادوك فالنهار. الله اجعل البركة.
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5
14 - جلال عامر الأحد 11 نونبر 2018 - 23:16
يجب على الكل الشعور بالمصير المشترك للجميع حال إصلاح اجهزة الدولة وحمايتها من الفاسدين من اجل الحاضر والمستقبل، والتنوير بأن الفساد يأكل الجميع بمن فيهم أطراف الحكومة صاحبة الامر، والمستفيد الفاسدون، فالحكومة هي أساس الفساد. ولله الامر من قبل ومن بعد، وعلى الفاسدين تدور الدوائر.
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15 - الرجاء في الله الأحد 11 نونبر 2018 - 23:20
بدأت إرهاصات البلبلة التي زرعها العثماني و قطيعه تظهر . ان الحكومة الباءدة زرعت الفتنة في نفوس المغاربة و ها هي الآن ستجتني الثمار . كفانا استحمارا فالتسقط حكومة الظلم لأننا سءمناها و وصل السيل الزبى. علينا إجبار الحكومة على الاستقالة و ذلك بجميع الوسائل لان صوت الشعب يعلو ولا يعلى عليه. ان الشعب هو من يصنع التاريخ و ليست الحكومات. يجب إذن علينا ان نقف أمام غطرسة حكومة الذل .
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