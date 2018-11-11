24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- إدانة إطار في "الخارجية الإيرانية" بتهمة التجسس
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
- غضب دكاترة الوظيفة العمومية
القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (4.20)
- العثماني يبرر تنازلات حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة تجنب الدّمار" - (134)
- الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة - (78)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (77)
- القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر - (62)
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسيرة نقابية تطالب من الصويرة برحيل الحكومة
نظّمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي مسيرة احتجاجية، بمدينة الصويرة، تنديدا بما وصفته بالسياسات الحكومية اللاشعبية، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة وصون مكتسباتها، تعبيرا عن رفض استمرار التراجعات الخطيرة التي تستهدف حقوق الشغيلة المغربية وكرامتها.
المسيرة، التي عرفت مشاركة أجراء وعمال من كافة القطاعات، رفعت شعارات صدحت بها حناجر المحتجين، تنديدا بما نعتوه بـ"الوضع الكارثي المتدهور الذي بات يعيشه الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية، وعموم الشعب المغربي"، وأخرى تطالب برحيل الحكومة وترفض التوقيت الصيفي، وتحسين أوضاع الموظفين والعمال.
واستنكر المشاركون في مسيرة الصويرة، التي نظمت تحت شعار "لنقاوم السياسة الممعنة في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة"، استمرار تجميد الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وندد المحتجون بـ"الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، وغياب الإرادة الحقيقية لحوار اجتماعي حقيقي يفضي إلي اتفاق منصف للشغيلة المغربية".
وعبّر العمال والأجراء، خلال الشكل الاحتجاجي المذكور، عن رفضهم للاقتراحات الحكومية الأخيرة، المرتبطة بالأجور والتعويضات والتي تعكس تبخيسا لدور الشغيلة المغربية وجهلا تاما بوضعيتها الاجتماعية، حسب المحتجين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
عاق بتحالف تجار الدين و صناع الفقر
منذ مجيء هذا الحزب الفاشل والكوارث تنزل على هذا الشعب وهذا الوطن الحزين ابتداءا من حادثة الحافلة التي احترقت ب 33 طفل كانو متجهين لإحدى المدن بصحرائنا الحبيبة،ثم غرق 14 طفل ببحر بوزنيقة ثم حادثة حافلة كانت تقل أطفال بطنجةوووو اللائحة طويلة. وبدأت الإنتحارات في صفوف شباب ذووا الشواهد العليا من قهر ظلم الحكومة وانتشرت لتعم جميع فئات الشعب حتى الشيوخ والأطفال.والهجرة الجماعية والموت في البحر هروبا من ظلم الحكومة الفاشلة... فكيف سيلقون الله.كيف يريدون من المواطن أن يحب بلده وهو غريب فيه يقهرونه يعاكسونه يرفظون مطالبه العادلة. لم نر من هذه الحكومة منذ أكثر من 7 سنوات ولو قرار واحد لصالح المواطنين. لكن بالعكس تمرير قرارات ملئ جيوب الوزراء والبرامانيين وحماية مصالح أصحاب الريع تمر بسرعة البرق. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الظلمة الفاشلة. ارحل ياعثماني أنت وحكومتك الفاشلة العاملة ضد مصالح الشعب. ارحلوا.ارحلوا.ارحلووووووووا.
و اللوبيات المتحكمة في إقتصاد المغرب.
لذلك يجب أن يرحل هو حكومته الهجينة.