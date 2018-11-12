تسجيل 4 ضحايا لـ"القاتل الصامت" بمدينة وزان

هسبريس من وزان

نقل أربعة أفراد من أسرة واحدة، على وجه السرعة ليلة اليوم الاثنين، إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي في وزان، عقب إصابتهم باختناق بسبب استنشاقهم غاز أحادي كسيد الكربون السام، الناتج عن الاحتراق غير الكامل لغاز البوتان والحامل لقب "القاتل الصامت" بأحد الأحياء العليا من الحاضرة ذاتها.

ووفق مصدر هسبريس فإن الضحايا، وهن ثلاث نسوة وطفلة يافعة، نقلن إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية وإمدادهن بالأوكسجين، بعدما شعرن بدوار حاد وفقدن الوعي، وقد تعرضن للحادث بالمنزل الذي تقطنه الأسرة بسبب إغلاق كلمنافذ التهوية أثناء استحمام أحد الأقارب

وقال المصدر ذاته: "لولا الألطاف الإلهية لوقعت الكارثة". وأضاف أن أحد الأقارب هو من أنقذهن بعد اتصاله بالوقاية المدنية التي حلت في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنهن غادرن المؤسسة الصحية بعد استقرار حالتهن.