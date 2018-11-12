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أمطار وثلوج تستهدف عددا من المناطق في المملكة

أمطار وثلوج تستهدف عددا من المناطق في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:50

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عددا من أقاليم المملكة ستعرف، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية بعد غد الأربعاء، نزول تساقطات ثلجية قد يصل سمكها إلى 40 سنتيمترا.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي ستهم أقاليم الحوز وأزيلال، وشيشاوة وورزازات، وتنغير وميدلت، إلى غاية السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات مطرية أحيانا رعدية، من المستوى البرتقالي (30 إلى 50 ملم)، ستهم كلا من أقاليم الرشيدية وميدلت، وتنغير وبولمان، بين الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء والسادسة من صباح بعد غد الأربعاء.

وأشارت المديرية إلى أن زخات رعدية محليا معتدلة (15 إلى 25 ملم) مرتقبة بكل من أقاليم أكادير إداوتنان وشيشاوة، والجديدة والصويرة، وآسفي وتيزنيت، وسيدي إفني وتارودانت، ما بين منتصف النهار والثامنة مساء من اليوم الاثنين.

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