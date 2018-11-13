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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة، ستعطي أمطارا أو زخات مطرية معتدلة وأحيانا رعدية فوق كل من الجنوب الشرقي، ومرتفعات الأطلس، وكذا السهول المتواجدة غرب الأطلس.

كما ستمر سحب كثيفة نوعا ما بالمنطقة الشرقية، وسايس، والريف، والواجهة المتوسطية، مصحوبة بأمطار أو زخات محليا.

وستنزل أيضا بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فوق القمم التي تتعدى 1900 م.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فيما سيكون الجو باردا بالمرتفعات والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بجنوب البلاد، وشرقية بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بسايس، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب-الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 16 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، والسهول الداخلية، و ما بين 16 و21 درجة بسايس، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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