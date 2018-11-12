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الرئيسية | جهات | احتجاجات التلاميذ تصل إلى شوارع مدينة الداخلة

احتجاجات التلاميذ تصل إلى شوارع مدينة الداخلة

احتجاجات التلاميذ تصل إلى شوارع مدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:40

خرج صباح اليوم الإثنين بالداخلة عشرات التلاميذ للاحتجاج أمام الأكاديمية والمؤسسات التعليمية على قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.

وردد التلاميذ الذين احتشدوا أمام ثانوية محمد السادس وثانوية الفتح وإعدادية الحسن الثاني وثانوية الإمام مالك شعارات ضد قرار حكومة العثماني التي كانت قد صادقت على الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة.

كما تعرضت حافلة نقل في شارع محمد فاضل السملالي للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ أثناء احتجاجهم على ترسيم التوقيت الصيفي.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحافلة، التي كانت تقل ركابا، تعرضت للرشق بالحجارة من طرف عشرات التلاميذ، ما تسبب في حالة هلع وسط الركاب وإصابة بعضهم بشظايا زجاج النوافذ.

وانتهت هذه الاحتجاجات على وقع رشق عناصر الأمن بالحجارة، بعد تدخل إثر رفض التلاميذ إنهاء الحركة الاحتجاجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - زكرياء المغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:46
رشق القوات الأمنية بالحجارة سلوك عنصري جبان نرفضه بشدة
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-11
2 - الهيك الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:46
لا حول ولا قوةالا بالله
انا مع الاحتجاجاتو ضد الشغب و العنف، لانو ماشي من شيام الرجال
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29
3 - abdou الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:48
ها لي مابغيناش .شفتي فضيحة ديالك طلقات الريحة.اوا دبا فكها السي العثماني.بركا غير الزيادة ديال الكزوال والساعة علاش؟ ياك الو قت كيتحكم فيه مولانا.
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49
4 - zaki الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:52
مال هاذ الحكومة على سخونة الرأس دابا تكبر هاذ المضاهرات و نوحلوا وديك الساعة غنقولوا فات الفوت
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30
5 - مهتمة الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:52
وسيقولون مجموعة قليلة جدا تلك التي احتجت على التوقيت وأنها مدفوعة من بعض الجهات
اللهم ألطف بالبلاد و العباد يا رب
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24
6 - wood الاثنين 12 نونبر 2018 - 16:53
القول أن هذا التوقيت سيؤدي لإقتصاد الطاقة هو مجرد تضليل و كذب لان الطاقة الكهربائية تستعمل في المصانع و الشركات طوال اليوم و تستعتمل طوال الليل في الإنارة العمومية ، و القول أن هذا التوقيت سيجعل المغاربة يقتصدون في استعمال المصابيح هو إهانة في حقهم لان المخزن يريد منهم أن يستيقظوا مباشرة عند بزوغ الفجر ليشتغلوا في شركاته و مقاولاته و إداراته و ينامون مباشرة عند غروب الشمس مثل الطيور بل حتى الدجاج يحظى بالإنارة في الليل . فرغم كل ذلك فالطاقة الكهربائية يؤديها المواطن من جيبه و كلها ضرائب و لا يمنحها له أحد مجانا، فالمخزن عينه على ما يستفيد منه المواطن لكنه من جهة أخرى أعور و أعمى عن الأموال التي تبدر يمينا و شمالا و التي لو تم توفير جرءا منها لاستفاد منها الكثير من المغاربة و لحلت الكثير من المشاكل !!!
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28
7 - ادريس الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:03
انا مع الإضراب ولكن ضد الشغف علاش هادشي
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14
8 - ما معنى؟ الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:15
إن سألت هؤلاء التلاميد مامعنى توقيت كرينيتش الدي يدافع عنه فإن نصفهم على الأقل لن يعرف الجواب فكيف إدا لشخص جاهل بالطريق الدي يسلكه وهو لا يدري أين سيوصله. حقا الخطأ يكمن في أن الحكومة أنزلت التوقيت بصورة مفاجئة إد كان عليها أن تعلن عنه عبر جميع وسائل الاتصال شهرا على الأقل قبل تنفيذه للتحسيس بجميع جوانبه سواء كانت إيجابية أم سلبية.
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-3
9 - رشيد الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:37
سعد عتاق الموقيف قضية بداتا تحمض رجع الساعة بلصتها
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3
10 - abdoh الاثنين 12 نونبر 2018 - 17:48
وا خود ا سي العثماني انت و رباعتك!!!
تراجعوا على هذا القرار اللي ماعاجب حتى واحد من شمال المغرب الى جنوبه و من شرقه الى غربه...والا راكوم غاديين غير ف الخسران و كتقلبوا على الفوضى!!!!
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