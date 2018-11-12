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كُتّاب وآراء
احتجاجات التلاميذ تصل إلى شوارع مدينة الداخلة
خرج صباح اليوم الإثنين بالداخلة عشرات التلاميذ للاحتجاج أمام الأكاديمية والمؤسسات التعليمية على قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.
وردد التلاميذ الذين احتشدوا أمام ثانوية محمد السادس وثانوية الفتح وإعدادية الحسن الثاني وثانوية الإمام مالك شعارات ضد قرار حكومة العثماني التي كانت قد صادقت على الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة.
كما تعرضت حافلة نقل في شارع محمد فاضل السملالي للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ أثناء احتجاجهم على ترسيم التوقيت الصيفي.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحافلة، التي كانت تقل ركابا، تعرضت للرشق بالحجارة من طرف عشرات التلاميذ، ما تسبب في حالة هلع وسط الركاب وإصابة بعضهم بشظايا زجاج النوافذ.
وانتهت هذه الاحتجاجات على وقع رشق عناصر الأمن بالحجارة، بعد تدخل إثر رفض التلاميذ إنهاء الحركة الاحتجاجية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
انا مع الاحتجاجاتو ضد الشغب و العنف، لانو ماشي من شيام الرجال
اللهم ألطف بالبلاد و العباد يا رب
تراجعوا على هذا القرار اللي ماعاجب حتى واحد من شمال المغرب الى جنوبه و من شرقه الى غربه...والا راكوم غاديين غير ف الخسران و كتقلبوا على الفوضى!!!!