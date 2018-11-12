24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان‬ (5.00)

  2. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  3. هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)

  4. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  5. ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تلاميذ يحتجون ضد "التوقيت الجديد" بجهة سوس

تلاميذ يحتجون ضد "التوقيت الجديد" بجهة سوس

تلاميذ يحتجون ضد "التوقيت الجديد" بجهة سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 12 نونبر 2018 - 19:55

شهدت مختلف المؤسسات التعليمة بالسلك الإعدادي والثانوي في جهة سوس ماسة مقاطعة بعض التلاميذ للدراسة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بشوارع الحواضر والبوادي السوسية، أبرزها المسيرة التي انتهت بوقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أكادير.

وعلى غرار باقي المناطق المغربية، طالب التلاميذ المحتجون، عبر شعارات ولافتات رفعوها خلال تنفيذ أشكالهم الاحتجاجية، بـ"التراجع عن التوقيت المدرسي الجديد"؛ فيما رفع آخرون بمدينة بيوكرى مطالب إصلاح المنظومة التربوية.

وكان لافتا تراجع الأعداد المشاركة في الاحتجاجات التلاميذية بسوس، مقارنة مع الأيام الأولى لانطلاق شرارة انتفاض التلاميذ ضد "التوقيت الجديد"؛ فيما فُرضت مراقبة أمنية لصيقة على التحركات الاحتجاجية. كما شوهدت العناصر الأمنية والسلطات المحلية ترابط أمام المؤسسات التعليمية، للحيلولة دون اقتحامها من طرف المحتجّين.

ورجّحت مصادر متطابقة أن يكون التلاميذ الذين استفادوا من عملية إعادة التمدرس وراء الدعوات إلى استمرار مقاطعة الدراسة والخروج إلى الشارع، إذ سُجّلت، وفق مصادر تربوية، مواصلة غالبية التلاميذ ولوج فصول الدراسة بشكل عاد، رافضين الاستجابة لدعوات الاحتجاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.