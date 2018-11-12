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كُتّاب وآراء
تلاميذ يحتجون ضد "التوقيت الجديد" بجهة سوس
شهدت مختلف المؤسسات التعليمة بالسلك الإعدادي والثانوي في جهة سوس ماسة مقاطعة بعض التلاميذ للدراسة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بشوارع الحواضر والبوادي السوسية، أبرزها المسيرة التي انتهت بوقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أكادير.
وعلى غرار باقي المناطق المغربية، طالب التلاميذ المحتجون، عبر شعارات ولافتات رفعوها خلال تنفيذ أشكالهم الاحتجاجية، بـ"التراجع عن التوقيت المدرسي الجديد"؛ فيما رفع آخرون بمدينة بيوكرى مطالب إصلاح المنظومة التربوية.
وكان لافتا تراجع الأعداد المشاركة في الاحتجاجات التلاميذية بسوس، مقارنة مع الأيام الأولى لانطلاق شرارة انتفاض التلاميذ ضد "التوقيت الجديد"؛ فيما فُرضت مراقبة أمنية لصيقة على التحركات الاحتجاجية. كما شوهدت العناصر الأمنية والسلطات المحلية ترابط أمام المؤسسات التعليمية، للحيلولة دون اقتحامها من طرف المحتجّين.
ورجّحت مصادر متطابقة أن يكون التلاميذ الذين استفادوا من عملية إعادة التمدرس وراء الدعوات إلى استمرار مقاطعة الدراسة والخروج إلى الشارع، إذ سُجّلت، وفق مصادر تربوية، مواصلة غالبية التلاميذ ولوج فصول الدراسة بشكل عاد، رافضين الاستجابة لدعوات الاحتجاج.