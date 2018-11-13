جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي

هسبريس من الرباط

تمكنت جامعة محمد الخامس بالرباط من تسجيل حضورها في تصنيف "تايمز هاير إيدوكايشن" لسنة 2019، وذلك بتواجدها في ثلاثة ميادين متميزة، من خلال تحقيق نتائج جيدة.

وأشار بلاغ أن "الجامعة صنفت الجامعة ما بين 301 و400 ضمن أفضل الجامعات في العالم في مجال العلوم الصحية والاستشفائية، ومن ضمن 600 من أحسن الجامعات في ميدان علوم الحياة، وكذا من أفضل 800 جامعة في العلوم الفيزيائية".

وأبرز المصدر ذاته أن "هذه النتائج المشرفة تعد ثمرة لرؤية استراتيجية امتدت على مدى سنوات، والتي تجسدت من خلال العمل الجاد والجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية في الجامعة، ويتعلق الأمر أساسا بالأساتذة والباحثين والأطر الإدارية والطلبة".

يذكر أن تصنيف "تايمز هاير إيدوكايشن" يعتمد على مؤشرات متعددة للجودة تغطي كل مجالات تدخل الجامعة، سواء على مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي ومصادر التمويل الذاتي القادمة من الشركاء في عالم الصناعة، أو انطلاقا من رؤية دولية.

وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط قد نظمت في الفترة مابين 8 و10 ماي الماضي، النسخة الرابعة للقمة العالمية "تايمز هاير اديوكايشن للبلدان الصاعدة".