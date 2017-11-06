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أكادير تحتضن المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي

أكادير تحتضن المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 09:57

تحتضن مدينة أكادير، منذ التاسع من نونبر الجاري إلى غاية يوم الأحد المقبل، فعاليات الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "المعرض الذي افتتح أشغاله رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير السياحة، محمد ساجد، وتشارك فيه وكالة التنمية الاجتماعية، يهدف إلى دعم وتشجيع التعاونيات، ومنحها فرصة للتعريف بمنتجاتها وتسويقها، إضافة إلى كونه مجالا لتبادل الخبرات والتجارب في ما بين التعاونيات العارضة، والتي يبلغ عددها هذه السنة 600 تعاونية، من ضمنها عدة تعاونيات استفادت من دعم الوكالة".

وأضاف البلاغ أن "التعاونيات تعدّ مجالا خصبا وواسعا للتشغيل الذاتي، إذ توفر النشيطة منها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لاسيما في وسط فئات النساء والشباب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "وكالة التنمية الاجتماعية أعلنت فتح مجال التنافس بين التعاونيات المشاركة في المعرض، عبر تنظيم جائزة مالية لأفضل مشروع رائد ستمنح للتعاونية التي قدمت فكرة مجددة".

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