أكاديمية مراكش: غالبية التلاميذ عادوا إلى الأقسام

إبراهيم مغراوي من مراكش

تابعت المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بجهة مراكش، تطور احتجاجات التلاميذ من خلال إرسال لجان إلى المؤسسات التعليمية لفتح حوار مع التلاميذ ومعاينة خريطة المؤسسات التي توقفت فيها الدراسة.

وعرفت العديد من المؤسسات حضور ممثلين للمديريات لمعاينة سير العملية التعلمية التعليمية بالإعداديات والثانويات التي شهدت ثورة التلاميذ منذ الإعلان عن القرار المفاجئ للحكومة بخصوص التوقيت المدرسي الجديد، الناتج عن الاحتفاظ بالساعة الإضافية، كما شهدت زيارات لممثلي السطلة المحلية ورجال الأمن.

وبمدينة مراكش تواصلت مظاهرات التلاميذ تنديدا بقرار الحكومة تطبيق الساعة الصيفية طيلة السنة، حيث شهدت إعداديات وثانويات عدة خروج المتمدرسين في مسيرات حاشدة، مرددين شعارات تطالب بإسقاط الساعة، مصرين على مقاطعة الدراسة والاستمرار في هذه الحركة الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطلبهم، وفق تصريحات متطابقة لعدد من التلاميذ التقت بهم هسبريس.

وعلل المحتجون موقفهم بما يشكله هذا القرار الحكومي من تهديد لسلامتهم ولآبائهم الذي يخرجون إلى العمل في الصباح الباكر، ومنهم من وجد نفسه في مشكلة لم تكن في الحسبان، لأنها أربكت سير الأسر.

مدينة تحناوت بإقليم الحوز عرفت هي الأخرى تنظيم مسيرة حاشدة من قبل مئات التلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة، للتنديد باستمرار العمل بالوقيت الصيفي، والمطالبة بإسقاطه.

وخرج مئات تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة ابن جرير في مسيرة جابت شوارع المدينة، متنقلين من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، رافعين شعارات عدة من قبيل" العثماني باركا من زيد زيد راه حنا ماشي عبيد"، ما أدى إلى شلل حركة المرور بعاصمة الرحامنة.

الوضع نفسه عاشته مدينة قلعة السراغنة، على غرار باقي مدن الجهة، حيث خرج التلاميذ في مسيرات احتجاجية، استنكارا للأضرار والاضطرابات التي نتجت عن ترسيم التوقيت الصيفي.

وفي هذا الإطار، عقد المدير الإقليمي للسراغنة، العلامي القريشي، اليوم الاثنين بثانوية تساوت التأهيلية بمدينة قلعة السراغنة، اجتماعا جمعه بممثلي التلميذات والتلاميذ الذين دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات ضد ترسيم التوقيت الصيفي بالمملكة، أسفر عن وعد قدمه تلاميذ هذه المؤسسة بالعودة إلى أقسامهم انطلاقا من اليوم الثلاثاء، لاستئناف التحصيل الدراسي بشكل عاد ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد كريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش إن "80% من التلاميذ التحقوا أمس الاثنين بفصولهم الدراسية في ظروف عادية"، مضيفا أن "بداية هذا الأسبوع عرف توجها إيجابيا لأن الأمور تتحسن بالكثير من المؤسسات، ورغم ذلك فالقضية تتطلب بذل مجهود كبير للاحتواء التلاميذ الآخرين من خلال فتح حوار معهم لتبديد تخوفاتهم".