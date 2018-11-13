مجلس عمالة النواصر يوزِّع 12 حافلة للنقل المدرسي

هسبريس من الدار البيضاء

وزّع المجلس الإقليمي لعمالة النواصر التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، الاثنين، مجموعة من سيارات النقل المدرسي.

وأقدم مسؤولو المجلس الإقليمي والسلطات العاملية، ممثلة في الكاتب العام وبعض رجال السلطة، على توزيع 12 سيارة للنقل المدرسي على جمعيات تشتغل بالإقليم؛ وذلك لتسهيل نقل التلاميذ من منازلهم صوب المدارس التي يتابعون فيها دراستهم.

وجرى خلال هذا اللقاء توزيع حافلتين على جماعة النواصر، ومثلهما لجماعة أولاد صالح وكذا جماعة أولاد عزوز، وثلاث لجماعة دار بوعزة، ومثلها لجماعة بوسكورة.

وقال عبد العزيز جدعي، رئيس المجلس الإقليمي، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الخطوة تندرج ضمن "مساعي المجلس في المساهمة بشكل فعال في ضمان توفير أفضل الشروط لتلامذة الإقليم؛ وذلك طبقا للاختصاصات التي يمنحها القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم".

وأضاف جدعي أن "الخريطة المدرسية للإقليم وأماكن تواجد المؤسسات التعليمية كانت تفرض على التلاميذ قطع مسافات طويلة في ظروف جد صعبة، وكان التنقل من بين الأسباب الأساسية للرفع من ظاهرة الهدر المدرسي، وخاصة في صفوف الإناث".

وسبق للمجلس الإقليمي للنواصر أن وضع عشر حافلات رهن إشارة الجماعات المحلية التابعة له، كما برمج اقتناء عشر حافلات أخرى برسم السنة المالية 2019.

ومن شأن هذه الخطوة، بحسب فاعلين جمعويين، أن تسهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتخفف من معاناة التلاميذ الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مدارسهم، كما ستخفف من معاناتهم مع التساقطات المطرية وظروف الطقس.