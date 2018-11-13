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تأخر القطار يثير احتجاج مسافرين بعين السبع

تأخر القطار يثير احتجاج مسافرين بعين السبع
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 14:56

عرفت حركة القطارات على مستوى محطة عين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا كبيرا للمواطنين، على إثر تأخر عدد من الرحلات في الوصول في التوقيت المحدد لها، دون إقدام الإدارة المعنية أية توضيحات.

واحتج زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، على مستوى محطة عين السبع، هذا الصباح، إثر تأخر القطار المتوجه إلى مدينة الرباط، بأزيد من ساعة ونصف الساعة، حيث ظلوا "رهائن" بالمحطة؛ وهو ما تسبب للعديدين في التأخر في الوصول إلى مقرات عملهم أو قضاء مصالحهم.

وظل القطار المذكور متوقفا في محطة عين السبع؛ وهو الوضع الذي دفع المواطنين إلى التعبير عن غضبهم وتذمرهم، حيث احتجوا داخلمسار السكة الحديدية، فتدخلت المصالح الأمنية من أجل إقناع المحتجين بضرورة إفراغ السكة.

كما تأخر القطار القادم من مدينة القنيطرة صوب محطة "الدار البيضاء الميناء" كثيرا؛ وهو جعل العديد من المواطنين يقصدون سيارات الأجرة للوصول إلى مقرات عملهم، فيما بقي آخرون يحتجون على الوضع، إلى حين وصول قطار آخر.

وعبّر الكثيرون الذين يستعملون القطار المكوكي، الذي يربط بين الدار البيضاء والقنيطرة، عن تذمرهم وسخطهم من رداءة الخدمات وعدم تقديم أية تفسيرات للمواطنين حول هذه التأخيرات.

وتواترت، خلال الأيام الأخيرة، عملية تأخر القطارات بشكل كبير، خاصة بعد واقعة قطار بوقنادل، والتي أودت بحياة 7 أشخاص و125 جريحا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - stof الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:09
دبا يقولو ليكم سائق القطار هو سبب. أو غيديوه لحبس.
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4
2 - طالب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:18
اليابان تعتذر عن تأخر القطار بمعدل ثانيتين في العام انه كوكب اليابان !!!!
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8
3 - Gala الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:20
تقهقر كبير في خدمات القطارات في بلدنا. في التسعينات كانت أفضل. هذا هو القطاع العام الذي يجب أن يخوصص
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5
4 - Hassan الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:29
Le peuple le plus nerveux au monde est celui du Maroc, je me demande comment ces gens ne se comportent pas d’une façon civilisée, l’ONCF est entrain de faire des travaux pour améliorer leurs services, et c’est normal qu’il y’a des ruptures comme ça, le seul peuple qui utilise le plus les klaxonnes des voitures est celui du Maroc, apprenez à patienter et comporter vous d’une façon civilisée, la civilisation ce n’est pas les téléphones intelligents ou une voiture, c’est le bon comportement des gens
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