تأخر القطار يثير احتجاج مسافرين بعين السبع

هسبريس من الدار البيضاء

عرفت حركة القطارات على مستوى محطة عين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا كبيرا للمواطنين، على إثر تأخر عدد من الرحلات في الوصول في التوقيت المحدد لها، دون إقدام الإدارة المعنية أية توضيحات.

واحتج زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية، على مستوى محطة عين السبع، هذا الصباح، إثر تأخر القطار المتوجه إلى مدينة الرباط، بأزيد من ساعة ونصف الساعة، حيث ظلوا "رهائن" بالمحطة؛ وهو ما تسبب للعديدين في التأخر في الوصول إلى مقرات عملهم أو قضاء مصالحهم.

وظل القطار المذكور متوقفا في محطة عين السبع؛ وهو الوضع الذي دفع المواطنين إلى التعبير عن غضبهم وتذمرهم، حيث احتجوا داخلمسار السكة الحديدية، فتدخلت المصالح الأمنية من أجل إقناع المحتجين بضرورة إفراغ السكة.

كما تأخر القطار القادم من مدينة القنيطرة صوب محطة "الدار البيضاء الميناء" كثيرا؛ وهو جعل العديد من المواطنين يقصدون سيارات الأجرة للوصول إلى مقرات عملهم، فيما بقي آخرون يحتجون على الوضع، إلى حين وصول قطار آخر.

وعبّر الكثيرون الذين يستعملون القطار المكوكي، الذي يربط بين الدار البيضاء والقنيطرة، عن تذمرهم وسخطهم من رداءة الخدمات وعدم تقديم أية تفسيرات للمواطنين حول هذه التأخيرات.

وتواترت، خلال الأيام الأخيرة، عملية تأخر القطارات بشكل كبير، خاصة بعد واقعة قطار بوقنادل، والتي أودت بحياة 7 أشخاص و125 جريحا.