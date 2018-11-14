ساكنة جماعة الشلالات تحتج على "طريق الموت"

هسبريس - عبد الإله شبل

عبّر عدد من المواطنين بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية عن تذمرهم من عدم إصلاح الطرقات وغياب التشوير بها؛ وهو الوضع الذي يتسبب في حوادث سير مميتة، آخرها وفاة تلميذة دهستها سيارة الجمعة الماضي.

وأكد المواطنون بالجماعة المذكورة، التي يترأسها نجل سعيد التدلاوي برلماني الحركة الشعبية، عن عدم رضاهم لتقاعس مسؤولي الجماعة وكذا السلطات العاملية في وضع حد لهذا التسيب، خاصة في الجانب المتعلق بالتشوير؛ وهو ما يجعل الراجلين معرضين لحوادث سير خطيرة.

وطالب سكان جماعة الشلالات المسؤولين الجماعيين وعامل المحمدية بالتدخل السريع في إصلاح الطريق التي باتوا يطلقون عليها "طريق الموت"، حيث احتجوا خلال جنازة التلميذة التي لقيت مصرعها في حادثة سير، محملين تلك الجهات مسؤولية التقاعس.

ولقيت التلميذة المسماة هاجر، والتي تقطن بأحد دواوير جماعة الشلالات، مصرعها يوم الجمعة الماضي، لتنضاف إلى لائحة التلاميذ الذين لقوا مصرعهم في هذه الطريق والذين بلغ عددهم 7 ضحايا هذه السنة.

وعرفت جنازة التلميذة، السبت الماضي، تنظيم الساكنة وقفة احتجاجية عفوية، للمطالبة بوضع حد لهذا الوضع الكارثي الذي يحصد في كل مرة الأرواح، مشددين على وجوب إصلاح "طريق الموت".

وكانت جماعة الشلالات، الواقعة ضواحي المحمدية، قد شهدت، الجمعة الماضي، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن وفاة تلميذة؛ فيما أصيب تلميذ آخر نقل على إثر ذلك إلى المستعجلات في وضعية خطيرة.

وجرى اعتقال سائق السيارة، التي تحمل لوحة ترقيم بالخارج، بمدينة المحمدية، بعد أن ارتكب الحادثة على مستوى الطريق الجهوية رقم 3019 ولاذ بالفرار، تاركا التلميذة والتلميذ طريحي الأرض، حيث جرى نقل التلميذ إلى المستعجلات، فيما كانت التلميذة قد لفظت أنفاسها.