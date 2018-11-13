طقس بارد وتساقطات ثلجية في أقاليم المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن العديد من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية وطقسا باردا، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم غد الأربعاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن التساقطات الثلجية ستشمل أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وميدلت وبولمان وورززات وتنغير، ومن المتوقع أن يصل سمك الثلوج بالأقاليم المعنية إلى حوالي 20 سنتمترا.

كما تتوقع المديرية أن تكون الأجواء غائمة، ستعطي أمطارا أو زخات مطرية معتدلة وأحيانا رعدية بكل من الرشيدية وميدلت وتنغير وبولمان، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء 13 نونبر إلى غاية صباح يوم غد الأربعاء. وتتوقع، أيضا، أن تتراوح التساقطات المطرية بالأقاليم المعنية ما بين 30 و50 ميلمترا.