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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 06:39

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة، فوق كل من المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية الريف ، والجنوب الشرقي، ومرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط ، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسايس، حيث ستعطي أمطارا أو زخات مطرية .

كما تتوقع مرور سحب بباقي المناطق الشمالية والوسطى وستكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية المحلية أحيانا ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صحوة نسبيا بجنوب البلاد، إضافة إلى بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، مع جود بارد نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبية، بالجنوب الشرقي، وشرقية بمنطقة طنجة، وبالمنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الغربي متقلبة الاتجاه بباقي الارجاء الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس ، وما بين 11 و16 درجة بسايس، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب-الشرقي، والأقاليم الجنوبية ، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 16 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبهضاب الفوسفاط ووالماس و ما بين 16 و21 درجة بسايس، والواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، وسهول تادلة والرحامنة والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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