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مديرية التربية بتطوان تعلن نهاية احتجاج التلاميذ

مديرية التربية بتطوان تعلن نهاية احتجاج التلاميذ
أيوب صدور من وزان
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:03

أكد فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، انتهاء احتجاجات تلاميذ "الحمامة البيضاء" وعودتهم إلى فصول الحجرات الدراسية؛ وذلك عقب مجموعة من اللقاءات والمشاورات الجهوية والإقليمية بحضور كافة المتدخلين.

وقال أرواضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ذلك تأتى من خلال إرسال لجان إلى المؤسسات التعليمية لفتح حوار مع التلاميذ ومعاينة خريطة المؤسسات التي توقفت فيها الدراسة قصد مراعاة مجموعة من الاعتبارات، أولها احترام الغلاف الزمني المدرسي وراحة المتمدرسين من خلال منحهم ساعتين بين الفترة الصباحية والمسائية.

وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان أن الصيغة المعتمدة جاءت بتوافق كافة المتدخلين وإشراك مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، مع رفع اللبس الذي طال الساعة الجديدة، مشيرا إلى كون مديرية تطوان ارتأت اعتماد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل منطقة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم.

وشدد المسؤول الإقليمي ذاته على عودة المتمدرسين والمتمدرسات بدون استثناء إلى مقاعد الدراسة بعدما تم توضيح مختلف النقط بالرجوع إلى مجالس التدبير التي ارتأت اعتماد التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه، من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ناظم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:23
مبروك عليكم ياخدام..نجحتم في اسكات صوت التلاميذ..لكن صوت الشعب لن يسكت عن الظلم والقهر والحكرة ..وفرض هذه الساعة المشؤومة من اكبر مظاهر الحكرة والاحتقار.
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28
2 - عدنان القرماشي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:36
هذه الإحتجاجات على الرغم من عفويتها إلا أنها موحدة المطالب و تكسب الشرعية الكاملة لتسحب بذلك، البساط من تحت أرجل كل من سولت له نفسه الإلتفاف من حولها، سواء كان إعلاما مأجورا أو حزبا مغمورا أو آلية من آليات الأمن التي ما فتئت تدس بين الطلاب محدثي الشغب. يضاف إلى هذا عمليات التوثيق التي يمارسها المحتجون آناء خروجهم و وقفاتهم ليشهد العالم على عدالة قضيهم و سلمية تحركاتهم، الشيء الذي جعل الإعلام الغربي النزيه يقف إجلالا لسلوك التلاميذ الحضاري معرفا في ذات الوقت بمطالبهم. و هكذا انتقلت مطالب الشباب من العالم الإفتراضي إلى أرض الواقع ثم نقلها الإعلان الغربي النزيه إلى الرأي العام العالمي لتظل مع كل هذا محكومة العثماني في برجها العاجي غير آبهة تراهن على عاملي الوقت و طقس الشتاء لثتي عزيمة طلاب المدارس. ينسى العثماني أن الكأس قد فاضت و ليس للشباب و التلاميذ ما يخسرونه بعدما فقدوا كل أمل في وعود الحكومة. لعل القادم من الأيام يحمل مفاجآة غير سارة لحمادي لكن الأكيد أن عجلة التغيير قد بدأت تتحرك و لا أحد سيوقفها رغم محاولات مدراء الاكاديميات التعليمية استمالة بعض الأطراف.
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4
3 - غيور على البلد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:43
يااااااخدام الأجندات وااااالكلخ أقصد من يدعون أنهم أقنعوا سيادهم التلاميذ باستأناف الدراسة و وقف الإحتجاج
إن أسيادكم التلاميذ المناضلات و المناضلين باحتجاجهم هذا فإنهم يدافعون عن جميع فئات الشعب بما فيهم أنتم لأننا سنتضرر كلنا إذا استمر فرض هذه الساعة المشؤومة
بل سيستمرون في إحتحاجهم المتزايد من شمال اامغرب إلى جنوبه.
لأن جل النقابات خانوا الوطن و الموظفون يخشون من الإقتطاعات
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4 - تايكة غرماد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 18:58
خدام الدولة يتغنون بالفتوحات الكبيرة والانتصارات الباهرة التي حققوها لإسكات أصوات الأطفال والمراهقين ويفتخرون بالانجاز الباهر بل ويتسابقون لوساءل الاعلام ويتفاخرون كل في منطقته على عدد الأصوات التي تم تكميمها من الأطفال والمراهقين .
فطوبى لكم بهذا الإنجاز العظيم اما التعليم الحقيقي فاخر ما يفكرون فيه
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