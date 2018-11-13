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كُتّاب وآراء
مديرية التربية بتطوان تعلن نهاية احتجاج التلاميذ
أكد فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، انتهاء احتجاجات تلاميذ "الحمامة البيضاء" وعودتهم إلى فصول الحجرات الدراسية؛ وذلك عقب مجموعة من اللقاءات والمشاورات الجهوية والإقليمية بحضور كافة المتدخلين.
وقال أرواضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ذلك تأتى من خلال إرسال لجان إلى المؤسسات التعليمية لفتح حوار مع التلاميذ ومعاينة خريطة المؤسسات التي توقفت فيها الدراسة قصد مراعاة مجموعة من الاعتبارات، أولها احترام الغلاف الزمني المدرسي وراحة المتمدرسين من خلال منحهم ساعتين بين الفترة الصباحية والمسائية.
وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان أن الصيغة المعتمدة جاءت بتوافق كافة المتدخلين وإشراك مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، مع رفع اللبس الذي طال الساعة الجديدة، مشيرا إلى كون مديرية تطوان ارتأت اعتماد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل منطقة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم.
وشدد المسؤول الإقليمي ذاته على عودة المتمدرسين والمتمدرسات بدون استثناء إلى مقاعد الدراسة بعدما تم توضيح مختلف النقط بالرجوع إلى مجالس التدبير التي ارتأت اعتماد التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه، من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية.
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تعليقات الزوّار (4)
إن أسيادكم التلاميذ المناضلات و المناضلين باحتجاجهم هذا فإنهم يدافعون عن جميع فئات الشعب بما فيهم أنتم لأننا سنتضرر كلنا إذا استمر فرض هذه الساعة المشؤومة
بل سيستمرون في إحتحاجهم المتزايد من شمال اامغرب إلى جنوبه.
لأن جل النقابات خانوا الوطن و الموظفون يخشون من الإقتطاعات
فطوبى لكم بهذا الإنجاز العظيم اما التعليم الحقيقي فاخر ما يفكرون فيه