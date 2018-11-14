صيغ الزمن التعليمي توقف احتجاج تلاميذ وزان

أيوب صدور من وزان

خفتت حدة احتجاجات التلاميذ الرافضين لترسيم التوقيت الصيفي بإقليم وزان عقب إعلان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان صيغة التوقيت المدرسي الجديد المعتمد بمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه، من الساعة الثامنة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثانية والنصف إلى السادسة والنصف في الفترة الزوالية، مع فتح المجال أمام مجالس التدبير وباقي الفرقاء لاعتماد هذه الصيغة أو صيغة أخرى من الساعة التاسعة إلى الواحدة في الفترة الصباحية، ومن الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة في الفترة الزوالية مراعاة لخصوصية كل جماعة، خاصة في المجال القروي.

مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أكد في اتصال بهسبريس نجاح هذا الإجراء في رفع التشنج وعودة التلاميذ إلى الدراسة، مشيرا إلى اجتماعات ولقاءات تشاورية مكثفة لإقناع المتمدرسين بجدوى هذا التوقيت، وذلك بتشاور مع مجالس التدبير وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته أن جدول الزمن المدرسي سيتم العمل به طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، إذ سيتم دخول المتدرسين ابتداء من الثالثة إلى السابعة مساء قصد إتاحة وقت لأداء صلاة الجمعة، مؤكدا استئناف الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان.