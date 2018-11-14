مديرية التعليم تؤكد التحاق تلاميذ زاكورة بالأقسام

محمد ايت حساين

بعد شل الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، إثر الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ في الأيام الماضية ضد القرار الحكومي القاضي باستمرار العمل بتوقيت "غرينيتش1+" على طول السنة، أكد مصطفى مومني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزاكورة، عودة التلاميذ إلى الأقسام.

وقال مومني في تصريح لهسبريس: "بعد مجموعة من اللقاءات التشاورية التي نظمتها المديرية الإقليمية والسلطات الإقليمية والمحلية بحضور جميع الشركاء، أعلن التلاميذ بزاكورة عن نهاية الإضراب والاحتجاجات"، مضيفا أن "جميع التلاميذ التحقوا أمس الثلاثاء بحجرات الدراسة، والأجواء الدراسية بالإقليم عادية".

وأبرز المسؤول التربوي أنه "كان هناك توقف جزئي بمؤسسة تعليمية واحدة فقط على مستوى الإقليم"، مشددا على "عودة المتعلمين بدون استثناء إلى مقاعد الدراسة، بعدما تم توضيح مختلف النقط حول التوقيت المدرسي الجديد المعتمد الذي وافقت عليه مجالس التدبير".

وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزاكورة أن "التلاميذ أعلنوا استئناف الدراسة بعد شرح مقتضيات التوقيت الجديد لهم، وإخبارهم بترك الصلاحية لمجالس تدبير المؤسسات التعليمية لاختيار الصيغة الأنسب حسب خصوصيات كل مؤسسة وبإشراك التلاميذ وجمعيات الآباء في اتخاذ القرار".

ودعا مومني المتمدرسات والمتمدرسين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزاكورة إلى ضرورة التركيز والمواظبة على متابعة الدروس للاستعداد للامتحانات المقبلة، من أجل تشريف المؤسسات التعليمية التي يمثلونها.