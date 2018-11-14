وفد "فيدا" يزور مشاريع للفلاحة التضامنية بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

قالت خالة بوزار، المديرة الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية Le Fonds international de développement agricole-FIDA-، في تصريح لهسبريس، إن هذه المؤسسة "تدعم مشاريع مكافحة الفقر ومحاربة الهشاشة بالمغرب منذ سنة 1979، بغلاف مالي تجاوز مليار دولار أمريكي"، مضيفة: "ساعدنا أربعة ملايين فلاح بالمناطق القروية".

وخلال زيارة ميدانية قامت بها رفقة وفد جهوي إلى عدد من المشاريع الفلاحية التضامنية بمناطق قروية عدة بإقليم الحوز بجهة مراكش، للوقوف على نسبة استفادة الجمعيات والتعاونيات من عائدات تثمين المنتجات المحلية، أوردت بوزار أن "فيدا تدعم كذلك مخطط المغرب الأخضر، واستراتيجية تنمية المجالات الجبلية، في بلد يتوفر على برنامج لتقليص الفوارق المجالية بالوسط الجبلي والقروي".

منديلي عبد الله، المدير الإقليمي للفلاحة بمراكش، قال من جهته إن "الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (فيدا) يعتبر من الشركاء في المخطط الأخضر من خلال التمويلات التي يقدمها للدعامة الثانية، التي تهم ثلاثة سلاسل للإنتاج هي الزيتون والتفاح واللحوم الحمراء"، مبرزا أن "هذه المشاريع تهم تحسين الإنتاجية وتثمين وتسويق المنتوج من أجل محاربة الفقر والهشاشة بأعالي الجبال".

وقال حميد اليعقوبي، الكاتب العام لعمالة الحوز، إن "الاهتمام البالغ الذي يوليه الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية لخلق مشاريع تنموية بالحوز يكتسي أهمية بالغة لدى المسؤولين بالعمالة"، مضيفا أن "عامل الإقليم لن يدخر جهدا لتسهيل المهام التي يقوم بها الصندوق الدولي من خلال خلق تجارب حية، ومشاريع ستعود بالنفع على ساكنة الإقليم"، داعيا الصندوق إلى "المبادرة إلى مشاريع إضافية على أن تلتزم العمالة بتحقيق أهدافه".

وفي هذا السياق، أوضح موسى ستفان، مدير مكتب رئيس "FIDA"، أن هذه المؤسسة "تعتمد التعاون والمقاربة التشاركية في تمويل المشاريع من أجل أن تنعكس إيجابا على حياة السكان"، مضيفا أن "المغرب شريك مهم ويملك إرادة للتغيير؛ ما جعلنا ننجح في مهمتنا من أجل جعل أهل المناطق القروية الجميلة يستقرون بها".

وقد شملت الزيارة الميدانية تعاونية نسوية تنشط في مجال الصناعة التقليدية والمجال الفلاحي، ومشروع تنمية المواشي بسيدي بدهاج، ووحدة إنتاج الجبن بجماعة تكركوست.