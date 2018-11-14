الزعيم: "مشروع البيض" بالرحامنة يستجيب للقوانين

هسبريس من الدار البيضاء

اعتبر عبد اللطيف الزعيم، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة معروف بـ"مول البيض"، أن المشروع الذي ينوي القيام به في إقليم الرحامنة على مستوى جماعة انزالت العظم "لا يؤثر على المجال البيئي والصحي للساكنة والمنطقة".

وقال الزعيم في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، ردا على احتجاج سكان بعض الدواوير في المنطقة على ما أسموه المخاطر البيئية والصحية للمشروع الجديد للبرلماني، إن "المشروع مرخص له طبقا للقوانين الجاري بها العمل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة، التي تشدد على معايير صارمة صديقة للبيئة للحفاظ على الصحة".

وأضاف المتحدث أن "هذا المشروع سيعمل بنظام تجفيف الغبار الخاص بالدجاج، المستعمل عالميا لتسميد الضيعات الفلاحية المنتجة للمواد البيو"، داعيا السكان المشتكين وغيرهم إلى زيارة ضيعته "للوقوف على صحة الادعاءات، وكذا التأكد من وجود روائح كريهة من عدمه".

وأبرز الزعيم أن المشروع الجديد، الذي تبلغ تكلفته 10 ملايير سنتيم، "يأتي في إطار دعم وتشجيع الاستثمار، خاصة بالعالم القروي، حيث ينتظر أن يحتضن 400 ألف دجاجة؛ ما سيوفر 100 فرصة شغل قارة، و100 فرصة شغل موسمية، ومثلها غير مباشرة؛ الشيء الذي سيحقق رواجا تجاريا واقتصاديا للمنطقة والجهة، وكذا على الصعيد الوطني"، وفق تعبيره.

ويعتبر البرلماني الزعيم أن مشروعه الجديد "يندرج أيضا ضمن المقاولات المواطنة، التي تسهم في التنمية المحلية وتعزيز فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، ناهيك عن مساهمتها في دعم محيطها والسكان المجاورين"، على حد قوله.

وكان بعض المواطنين قد تقدموا بشكاية ضد المشروع الجديد الذي ينوي الزعيم إنشاءه بجماعة انزالت العظم، معتبرين أنه يشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة، موردين أن إنشاءه بالقرب من الساكنة سيتسبب في انتشار مرض الربو، وغيره من الأمراض التنفسية خاصة، بالنظر إلى الروائح الكريهة التي تفرزها فضلات الدواجن.