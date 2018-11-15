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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 15 نونبر 2018 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الصباح والليلة الموالية، بكل من المرتفعات والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا بشمال البلاد طيلة النهار، وابتداء من الليلة المقبلة سيصبح الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات فوق الساحل الأطلسي الوسط والممتد من آسفي إلى بوجدور.

وستهب الرياح ضعيفة القوة من القطاع الشمالي بجنوب المملكة، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية، وما بين 9 و13 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقيةن وما بين 16 و22 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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