طريق سعادة تثير تذمر السائقين ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

عبر العديد من مستعملي طريق غير مصنفة في المجال الترابي لحي المحاميد 10 التابع للجماعة الترابية سعادة ضواحي مراكش، تربط هذه المنطقة بالشريفية، عن تذمرهم من حالتها التي وصفوها بـ"المزرية" بفعل تآكلها.

وأجمع العديد من سائقي الشاحنات والسيارات الخاصة، في تصريحات متطابقة، على تذمرهم من وضعية هذه الطريق التي يسلكونها يوميا، مؤكدين أن وضعيتها تستوجب تدخل الجهات المعنية بإصلاحها، لأنها تسبب لهم خسائر كبيرة.

عادل بن المودن، واحد من سكان دوار امبارك المحاذي لهذا المقطع الطرقي، قال لهسبريس: "بين حفرة وحفرة حفرة في طريق تعرف تنقل عدد كبير من السيارات والشاحنات والحافلات، لأنها تربط بين مراكش ومنجم كماسة وعدة جماعات بإقليم الحوز".

وأورد المتحدث نفسه أن "جميع أصناف المركبات تمر من هذا المقطع، ورغم ذلك تعمه الحفر، ما يؤدي إلى حوادث سير حين تحاول دراجة نارية تفادي حفرة فتصطدم بشاحنة، لأن الطريق تستعمل بشكل يومي من طرف شاحنات نقل المعدن"، مطالبا بالتدخل لصيانتها وإصلاحها.

وللوقوف على رأي المجلس الجماعي للجماعة الترابية سعادة، ربطت هسبريس الاتصال برئيسها أحمد الطالبي، وبعثت له رسائل نصية وصوتية، دون أن تتمكن من الحصول على رده.