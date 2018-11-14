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ابتدائية إنزكان تستدعي قيادات الاتحاد الاشتراكي

ابتدائية إنزكان تستدعي قيادات الاتحاد الاشتراكي
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:44

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان استدعاء الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ورئيس مجلس النواب الحالي، لحبيب المالكي، بالإضافة إلى قياديّين آخرين في USFP، من أجل المثول أمامها يوم 20 دجنبر المقبل؛ وذلك بتهمة "القذف والسب بواسطة مكتوبات على موقع إلكتروني معروض للعموم وجريدة ورقية، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 72 و83 و84 و85 و95 و96 و99 من القانون رقم 83-19، المتعلق بالصحافة والنشر".

وتعود فصول القضية إلى الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها رشيد بوزيت، الكاتب المحلي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان، ضد كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بصفته المسؤول الأول عن جريدة الاتحاد الاشتراكي وموقع الحزب الرسمي، والحبيب المالكي، بصفته مدير نشر جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، وعبد الحميد جماهري مدير تحرير الجريدة نفسها، ومحمد انفي، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس، بسبب مقال أشير فيه بالاسم إلى "رشيد بوزيت"، باعتباره ممن قاموا بـ"أعمال البلطجة وافتعال الأحداث" خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد ببوزنيقة أيام 19 و20 و21 ماي 2017، حسب ما أكده بوزيت لجريدة هسبريس.

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