العدو الريفي يجمع تلاميذ مؤسسات تعليمية بتطوان‬

أيوب صدور

نظم المكتب المديري للفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين المهني بتطوان، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي؛ وهو الموعد الذي احتضنته حلبة المضمار الساحلي في جماعة أزلا التابعة لإقليم تطوان.

الموعد الرياضي يأتي في إطار الاحتفال بعيدي المسيرة الخضراء والاستقلال، ورأى النور بتعاون مع عمالة إقليم تطوان وجماعتي أزلا والزيتونة، تحت شعار "الرياضة المدرسية دعامة أساسية لترسيخ قيم المدرسة المواطنة"، وعرف مشاركة مكثفة لتلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.

وفي هذا الصدد قال فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، إن البطولة تأتي في سياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، مضيفا أنها شكلت فرصة لأزيد 1200 تلميذة وتلميذ حجوا من مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية تعليم تطوان لإبراز قدراتهم وشغفهم بأم الرياضات المدرسية.

وأكد المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مشاركة أطفال جمعية "حنان" و"جمعية يحيى" وجمعية "إشراقة قلب" للأطفال في وضعية إعاقة، "بهدف إشراك هذه الفئة داخل المجتمع وفق مقاربة حقوقية محضة".

وأضاف أرواضي أن الهدف من هذه التظاهرة هو "الارتقاء بالرياضة المدرسية وتجويدها، والتنقيب عن المواهب الناشئة التي تشكل مشتل ومستقبل الرياضة المغربية"، مشيرا إلى كون البطولة الإقليمية أفرزت نخبة من المتوجين الذين سيمثلون "الحمامة البيضاء" في البطولة الجهوية.