24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | العدو الريفي يجمع تلاميذ مؤسسات تعليمية بتطوان‬

العدو الريفي يجمع تلاميذ مؤسسات تعليمية بتطوان‬

العدو الريفي يجمع تلاميذ مؤسسات تعليمية بتطوان‬
أيوب صدور
الخميس 15 نونبر 2018 - 01:15

نظم المكتب المديري للفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين المهني بتطوان، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي؛ وهو الموعد الذي احتضنته حلبة المضمار الساحلي في جماعة أزلا التابعة لإقليم تطوان.

الموعد الرياضي يأتي في إطار الاحتفال بعيدي المسيرة الخضراء والاستقلال، ورأى النور بتعاون مع عمالة إقليم تطوان وجماعتي أزلا والزيتونة، تحت شعار "الرياضة المدرسية دعامة أساسية لترسيخ قيم المدرسة المواطنة"، وعرف مشاركة مكثفة لتلاميذ من مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.

وفي هذا الصدد قال فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، إن البطولة تأتي في سياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، مضيفا أنها شكلت فرصة لأزيد 1200 تلميذة وتلميذ حجوا من مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية تعليم تطوان لإبراز قدراتهم وشغفهم بأم الرياضات المدرسية.

وأكد المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مشاركة أطفال جمعية "حنان" و"جمعية يحيى" وجمعية "إشراقة قلب" للأطفال في وضعية إعاقة، "بهدف إشراك هذه الفئة داخل المجتمع وفق مقاربة حقوقية محضة".

وأضاف أرواضي أن الهدف من هذه التظاهرة هو "الارتقاء بالرياضة المدرسية وتجويدها، والتنقيب عن المواهب الناشئة التي تشكل مشتل ومستقبل الرياضة المغربية"، مشيرا إلى كون البطولة الإقليمية أفرزت نخبة من المتوجين الذين سيمثلون "الحمامة البيضاء" في البطولة الجهوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.