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الرئيسية | جهات | الشوباني: الخازن الإقليمي للرشيدية يعرقل التنمية

الشوباني: الخازن الإقليمي للرشيدية يعرقل التنمية

الشوباني: الخازن الإقليمي للرشيدية يعرقل التنمية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 15 نونبر 2018 - 08:47

كشف الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن "الخازن الإقليمي لمدينة الرشيدية يواصل عرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت، وهذه المرة باستهداف وعرقلة إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات، بعد عرقلة بناء القناطر في المناطق الجبلية النائية والوعرة".

وأوضح الشوباني، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد الطابع الممنهج لعرقلته عمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها".

وأكد رئيس جهة درعة تافيلالت أن "استهداف وعرقلة إخراج مؤسسة موجّهة إلى تشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة يؤكد حالة الشذوذ القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الإدارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي إلى عصر الإدارة المواطِنة"، مشددا على أنه باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته فيه.

وقال الحبيب الشوباني: "في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه، وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل"، وأضاف: "تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار للسيد الوالي، والمجتمعة في 15 غشت 2017، وتم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار يوم 29 غشت 2017، ليصادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 أكتوبر 2018، مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل، ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية (200 مستفيد من قروض شرف بكل إقليم من الأقاليم الخمسة بالجهة، مع المواكبة والتأطير بالمركز الجهوي موضوع العرقلة)".

وأردف الشوباني: "بعد مسلسل من المماطلات والإرجاع رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار، ليقوم رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، لكنه رفض الامتثال لقرار التسخير يوم 9 نونبر 2018".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الخميس 15 نونبر 2018 - 09:23
les accusations des autres monsieur est caracteristique des faibles et des mediocres et ne peut en aucun cas justifier votre faillite, vous etes le president de la region et vous accusez un cadre beaucoup moin inferieure que vous dans la hirarchie! demain vous allez accuser un simple employer de la region ou peut etre le gardien du parking ...pourquoi vous ne dites pas que la gestion du PJD s'est revelè une vraie catastrophe pas seulement a errachidia meme a meknes,fes,rabat,marrkech...le PJD manque gravement de cadres compètents on a rien a foutre des licenses en lettres ou chari3a, la gestion des villes veut un autre genre de compètences qu'aucun cadre n'a demontrè avoir pour le moment
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2 - خازن يعرقل الخميس 15 نونبر 2018 - 09:52
هل يعقل هدا يفترض في الخازن العمل لصالح الدولة و الشعب و مراقبة اين تصرف اموال الدولة وان يقف امام كل من يريد اهدار المال العام في مشاريع وهمية او لا فائدة منها
والله العظيم مسؤولية ستحاسبون عنها يوم الحساب فحداري تم حداري
فاموال العامة هي ملك لكل المغاربة فالفقير الدي لا يجد قوت يومه و يأكل من القمامة سيسألكم يوم الحساب عن امواله هل استتمرت في ماينفع العباد و البلاد ام استتمرت لتدرسون بها ابنائكم وتركبون السيارات الفارهة وتمرون من امامه وهو يأكل من القمامة وتغلقون النوافد لكي لا يأتي لطلب درهم منكم .
لكن الله يمهل ولا يهمل {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}... (15)
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3 - l'expert retraite bénévole الخميس 15 نونبر 2018 - 09:52
الجدية و العفة و حسن الأخلاق الموروثين أبا عن جد يجعل اليد العاملة الفلالية مطلوبة في جميع أنحاء المغرب و خارجها.

و المنطقة الفقيرة ربما لا تحتاج إلى هدر كل هذه الأموال الباهضة تحت ذريعة تشغيل الشباب و الله أعلم.
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