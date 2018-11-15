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كُتّاب وآراء
سيارات إسعاف ووحدات طبية تعزز الصحة بزاكورة
أشرف فؤاد حجي، عامل إقليم زاكورة، مساء الأربعاء، على عملية تسليم مفاتيح خمس سيارات إسعاف وخمس وحدات طبية متنقلة لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوحدات الطبية، الممول من طرف صندوق التنمية القروية، وبرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، حوالي سبعة ملايين درهم، ويتكون من "وحدة طبية لطب النساء تضم مختبرا وقاعة فحص"، و"وحدة طبية لطب العيون"، و"وحدة طبية للتصوير الشعاعي للثدي"، و"وحدة طبية للمختبر والفحص بالأشعة".
وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع خمس سيارات إسعاف رباعية الدفع، والتي ستسلمها في ما بعد المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة لفائدة المراكز الصحية، أزيد من مليوني درهم، وتم تمويله أيضا من طرف برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي. "المشروعان الصحيان المذكوران يهدفان إلى تأهيل الخدمات الصحية الأساسية بالإقليم، وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية، خصوصا القاطنون بالعالم القروي"، يقول مصدر مسؤول بعمالة زاكورة، في تصريح مقتضب لهسبريس.