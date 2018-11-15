دعم التعليم الأولي يجمع تربويين في مدينة ورزازات

محمد ايت حساين

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات، الأربعاء، يوما دراسيا حول التعليم الأولي بالإقليم، تحت شعار "التعليم الأولي رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي"؛ وذلك من أجل بناء مخطط إقليمي يستمد قوته من انخراط جميع المتدخلين ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لمختلف مناطق الإقليم.

وعرض المؤطرون لهذا اليوم الدراسي، الذي حضره الكاتب العام لعمالة ورزازات، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات، ورؤساء المجالس الجماعية والمصالح الخارجية، والجمعيات العاملة في مجال التعليم الأولي، وبعض المنظمات الدولية العاملة أيضا في المجال، "معطيات موجزة حول التعليم الأولي بجهة درعة تافيلالت"، و"معطيات عامة حول إقليم ورزازات"، و"الوضعية الحالية للتعليم الأولي بالإقليم"، و"بعض التجارب في تطوير التعليم الأولي بالإقليم"، و"المخطط الإقليمي لتنمية التعليم الأولي".

كما عرف اليوم الدراسي عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لتعميم التعليم الأولي بجميع ربوع المغرب، وعرضا حول خطة العمل الإقليمية لتطوير التعليم الأولي بالمديرية الإقليمية لورزازات، وتقديم شهادات حول ثلاث تجارب ناجحة للتعليم الأولي بالإقليم، فضلا عن تنظيم ثلاث ورشات في الموضوع ذاته.

يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات، قال إن اليوم الدراسي المنظم حول التعليم الأولي بالإقليم هو لقاء للتفكير الجماعي لدراسة الفرص المتاحة والإكراهات المحيطة بهذا الموضوع، قصد تبني مخطط إقليمي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل منطقة من مناطق الإقليم.

وأضاف المسؤول الإقليمي التربوي ذاته، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يدخل ضمن الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية عبر تنزيل مختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وفي سياق تنزيل المخطط الإقليمي والجهوي المندرج في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي تم إطلاقه بمدينة الصخيرات في يوليوز الماضي.

وأبرز بوراس أن اللقاء هو تأكيد على ضرورة التعبئة الشاملة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول هذا الورش الوطني الهام، مؤكدا أن النهوض بالتربية والتكوين ورش وطني يستدعي انخراط الجميع، وتعبئة شاملة لمختلف الموارد والطاقات، في سبيل التحقيق الفعلي لمدرسة المواطنة الحقة ولمستقبل لا ينتظر، معبرا عن يقينه من إسهام الجميع من أجل بلورة رؤية إقليمية واضحة المعالم تستجيب للحاجات الحقيقية لهذا الورش الإقليمي الهام.